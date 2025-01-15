國台辦介紹《重慶市台灣同胞投資促進條例》

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時介紹，《重慶市台灣同胞投資促進條例》今年1月1日起施行。《條例》共31條，包括進一步落實同等待遇、明確重點支持領域和支持方式、有效保障合法權益等多個方面。



有記者提問：據報導，《重慶市台灣同胞投資促進條例》將於2025年1月1日起施行，請問《條例》的施行將為台胞台商下一步發展提供哪些機遇？



陳斌華：《重慶市台灣同胞投資促進條例》今年1月1日起施行。《條例》共31條，包括進一步落實同等待遇、明確重點支持領域和支持方式、有效保障合法權益等多個方面。



具體而言，在扶持台青方面，《條例》明確提出鼓勵台青就業創業，台青可以在政策解讀咨詢、就業創業指導、培訓教育等方面享受公共就業創業服務及創業擔保貸款、一次性創業補貼、入駐創業孵化園區等政策支持。在服務台胞方面，積極推動台胞“便利辦證”向“便利用證”轉變，支持台胞加入學術性社會團體以及經濟、科技、文化、藝術類專業性社會團體和行業性社會團體，並依照社會團體章程享有權利、履行義務；支持台胞依法參加工會組織。在助力台商台企方面，最大化放開准入範圍，台企在渝投資可享受促進民營企業高質量發展的有關待遇，在參與創新、醫療、農林業、金融合作方面以及轉型發展、參與國有企業改革、參與政府採購等方面均可享受政策支持。

