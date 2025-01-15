台陸委會稱饒慶鈴赴陸參訪未申報 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 趙景彥攝） 中評社北京1月15日電（助理記者 趙景彥）台陸委會稱，日前台東縣長饒慶鈴赴大陸參訪相關活動事前並未申報，“會限制其行動”。國台辦發言人陳斌華1月15日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背島內主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目。



有記者提問：台陸委會稱，日前台東縣長饒慶鈴赴大陸參訪相關活動事前並未申報，“會限制其行動”。對此有何評論？請問這會否對今年兩岸交流往來帶來“寒蟬效應”？



陳斌華：饒慶鈴縣長此次來京主要是推銷台東縣番荔枝。抵達北京後，我們安排宋濤主任會見饒縣長一行，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見建議。饒縣長“客隨主便”，在會見中為縣民代言，感謝大陸方面恢復、擴大台東番荔枝輸入，並歡迎大陸同胞到台東旅遊、交流。這樣的交流互動，出發點和落腳點是為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，增進台灣同胞特別是基層民眾的利益福祉，所以得到他們的支持認同。民進黨當局揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背島內主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目。



兩岸同胞是一家人。只要兩岸同胞贊成的事，只要對兩岸同胞有利的事，我們都會堅持做下去，並且做得更好。我們將秉持“兩岸一家親”理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，同台灣各界人士一道堅決反對“台獨”分裂行徑，加強交流合作，深化融合發展，不斷為兩岸同胞謀利造福。

