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韓國在野黨：尹錫悅被捕是恢復憲政秩序首步
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2025-01-15 13:56:14
中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國最大在野黨共同民主黨院內代表朴贊大15日就尹錫悅被捕一事表示，這是恢復憲政秩序的第一步。
朴贊大當天在該黨議員全體會議上說，尹錫悅作為應該守護憲法和法律的總統，不僅違反憲法和法律，宣布緊急戒嚴，還用武力妨礙公權力執法，是讓韓國陷入混亂的重大罪犯。
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