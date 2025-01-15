韓國在野黨：尹錫悅被捕是恢復憲政秩序首步

中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國最大在野黨共同民主黨院內代表朴贊大15日就尹錫悅被捕一事表示，這是恢復憲政秩序的第一步。



朴贊大當天在該黨議員全體會議上說，尹錫悅作為應該守護憲法和法律的總統，不僅違反憲法和法律，宣布緊急戒嚴，還用武力妨礙公權力執法，是讓韓國陷入混亂的重大罪犯。