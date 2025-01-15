中評社北京1月15日電／網評：洛杉磯大火引發的蝴蝶效應

來源：大公報 作者：周德武

洛杉磯歷史上損失最慘重的山火，不僅讓1.2萬餘棟房屋化為灰燼，而且有24人被活活燒死、數十人失蹤，直接經濟損失超過1600億美元。一些劫匪打扮成消防員入室搶劫，生動詮釋了什麼叫趁“火”打劫。由於太多人失去家園，洛杉磯的房租這幾天也大漲77%，賦予了趁火打劫的另一層含義。



洛杉磯的大火還在繼續延燒，當地居民人人自危。圍繞著這場大火，美國兩黨也是相互指責，打起了嘴仗。民主黨強調氣候變化是引發這場大火的根本原因，前兩年的乾旱以及去年雨水的充沛，讓灌木叢瘋長，在“聖安娜”季風的作用下，很容易引發無法控制的山火。民主黨認為，加州在應對氣候變化方面走在美國的前列，這無疑是往自己臉上貼金。



但共和黨並不買賬，認為洛杉磯大火是民主黨一系列錯誤政策所致。特朗普第一時間指責加州州長紐森撲火不力，應當引咎辭職。特朗普還表示，加州要想獲得聯邦援助，必須改變“不良政策”，包括水資源管理等。眾議院議長約翰遜附和道：“應當對加州的聯邦援助附加條件。”而紐森則反唇相譏，認為特朗普散布虛假信息，誤導民眾。不過，紐森還是向特朗普伸出了橄欖枝，放緩了語氣，希望特朗普親自到加州看一看，共同商討解決辦法，而不是玩弄政治遊戲。畢竟災區的重建還需要特朗普在聯邦層面上伸出慷慨的援手，這可不是一筆小數目。



這場大火需要反思的地方太多，為什麼在關鍵時刻，消防栓的水壓不足，甚至沒水？為什麼備用水庫沒有水，消防直升機取水不得不舍近求遠？為什麼這麼多棟房屋沒有保險，或保險公司乾脆拒絕擔保？加州對保險費封頂的政策究竟利弊如何？為什麼聯邦、州級、市級以及消防部門相互推諉，至今沒有人挺身而出？為什麼監獄裡的囚犯僅僅培訓了兩天就被送到火場？為什麼在男性主導的消防部門這幾年來了許多女性？這些問題都需要答案。美國人能否從這場百年不遇的大火中吸取足夠的教訓，令人存疑。