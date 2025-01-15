中國記協舉辦新聞茶座　聚焦中國經濟形勢

中評社北京1月15日電／據新華社報導，中國記協15日在京舉辦新聞茶座，邀請國家發展改革委宏觀經濟研究院投資研究所所長楊萍，圍繞2025年中國宏觀經濟形勢及“兩重”“兩新”政策的理解與展望同境內外記者等交流探討。



楊萍介紹，2024年以來，中國經濟在波動中回升向好，預計可以實現全年5%左右的預期增長目標。中國經濟擁有強大的創新能力、超大規模的市場、完整的產業體系、完善的基礎設施以及豐富且質量較高的人力資源等優勢。我們有信心、有能力、有辦法應對困難挑戰，實現經濟持續回升向好。



關於2025年投資形勢，楊萍認為，基於已提前下達了2025年部分“兩重”建設項目清單和中央預算內投資計劃，實施了與地方政府投融資相關的投資重大政策，推出了一攬子地方政府化債“組合拳”，2025年投資增長預計可實現開門紅。



對於“兩重”“兩新”政策的實施效果，楊萍表示，2024年以來，在“兩重”建設和大規模設備更新帶動下，重點領域投資和設備更新投資都保持了較快增長，支撐了投資擴大，增強了經濟中長期發展後勁。消費品以舊換新政策效果持續顯現，家電、家居、汽車等領域銷售都保持較快增長。



座談會上，楊萍還就更加積極的財政政策、全方位擴大內需等話題回答了記者提問。