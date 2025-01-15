貴州緊盯關鍵加強監督　大力淨化政治生態

中評社北京1月15日電／據中國紀檢監察報報導，據1月14日貴州省紀委監委召開的新聞發布會發布的消息，過去一年，該省紀委監委立案省管幹部122人、留置47人，尤其是嚴肅查處了貴陽市委原副書記、市長馬寧宇，省自然資源廳原黨委書記、廳長周文，省衛健委原黨組書記楊慧，省教育廳原黨組書記、廳長鄒聯克等在任省管“一把手”，形成強大震懾效應。



“‘一把手’搞腐敗對政治生態的破壞尤為惡劣，淨化政治生態必須嚴查‘一把手’腐敗。”貴州省紀委監委有關負責同志表示，貴州以狠抓孫志剛、李再勇、周建琨等案以案促改為契機，緊盯“一把手”等關鍵少數，持續加大案件查辦力度，下大氣力淨化政治生態。



堅持從政治上看、從政治上查，大力整治對黨不忠誠不老實、政績觀不正等突出問題。嚴肅查處黔東南州委原書記安九熊等搞政治攀附；安順市委原常委、西秀區委原書記湯輝，銅仁市碧江區委原書記陳代文等搞形象工程、政績工程的典型案件。



把嚴懲政商勾連腐敗作為攻堅戰重中之重，緊盯金融、國企、基建、教育、醫療等重點領域，堅決鏟除貴州銀行原黨委書記、董事長李志明，貴州銀行原行長許安，貴州省供銷合作社聯合社原黨組書記、理事會主任向昀，貴州省水利投資（集團）有限責任公司原總經理李明衛，省水利廳原黨組書記、廳長周登濤，貴州醫科大學原黨委書記梁貴友，貴州鹽業（集團）有限責任公司原總經理郭帆等行業領域腐敗“毒瘤”。



以集中整治為抓手，嚴肅查處黔南州人大常委會原副主任、惠水縣委原書記鄭紹峰，貴陽市修文縣委原書記管慶良，曾任貴陽市公安局長的閔建，曾任安順市公安局長的周雲等一批群眾身邊的腐敗分子，群眾拍手稱快。



貴州省紀委監委有關負責同志介紹，在凝聚共識與力量上，貴州連續3年攝制播出反腐電視專題片，持續做深警示教育片，揭示腐敗頑疾，展示反腐成效，使廣大幹部群眾全力支持反腐敗鬥爭。同時全力暢通信訪舉報渠道，充分整合審計、財會、統計等各方面監督力量，形成反腐敗鬥爭強大合力。