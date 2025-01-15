今年全國征兵工作電視電話會議在京召開

中評社北京1月15日電／據新華社報導，2025年全國征兵工作電視電話會議15日在京召開，安排部署今年兩次征兵工作。



據悉，上半年征兵從2月15日開始，至3月31日結束；下半年征兵從8月15日開始，至9月30日結束。征集對象以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生征集。征集的女青年，為普通高中應屆畢業生、普通高等學校全日制應屆畢業生及在校生，2024年普通高等學校全日制本專科應屆畢業生可以報名參加2025年上半年女兵征集。征集年齡，男青年為2025年年滿18至22周歲，普通高等學校本專科畢業生、符合畢業條件的畢業班學生放寬至24周歲，研究生畢業生及在校生放寬至26周歲，初中畢業文化程度男青年不超過20周歲；女青年為2025年年滿18至22周歲，全日制研究生應屆畢業生及在校生放寬至26周歲，上半年征集的2024年普通高等學校全日制本專科應屆畢業生放寬至23周歲。



會議指出，烈士、因公犧牲軍人、病故軍人的子女、兄弟姐妹和現役軍人子女，在搶險救災和災區恢復重建中表現突出的優秀青年，符合條件的應當優先批准入伍。多征集懂雙語言、文化程度較高、綜合素質好的青年入伍。革命老區應當多征集老紅軍、老復員軍人後代入伍。



會議明確，適齡青年應當在其戶籍所在地應征，經常居住地與戶籍所在地不在同一省（自治區、直轄市）且取得當地居住證3年以上的，可以在經常居住地應征。普通高等學校應屆畢業生和在校生可在學校所在地應征，也可在入學前戶籍所在地應征，大學新生在入學前戶籍所在地應征。適齡青年自行登錄“全國征兵網”（http：／／www.gfbzb.gov.cn／），如實填寫相關信息報名應征。