2025年春運沈陽首列中歐班列發車

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，記者從中國鐵路沈陽局集團有限公司（下稱國鐵沈陽局）獲悉，1月14日，X8059次中歐班列從中歐班列（沈陽）集結中心蒲河物流基地駛出，一路馳騁前往俄羅斯莫斯科站。這是今年春運期間，中歐班列（沈陽）集結中心開行的第一趟中歐班列，遼寧中歐班列在春運期間將強勁的發運勢頭，為東北地區的經濟發展和國際物流暢通貢獻重要力量。



2025年1月份以來，中歐班列（沈陽）集結中心累計發送550標箱，實現了新年“開門紅”。面對需求持續旺盛的國際市場，國鐵沈陽局持續發揮中歐班列“雙驅動、三通道、五線路”運行格局優勢。在全力保障班列開行的基礎上，根據省內企業運輸需求，進一步擴大了單列編組，由50車每列增加到55車每列組織發運，運輸效率得到進一步提升。



為保障中歐班列運輸暢通，沈陽鐵路物流中心克服春節期間裝卸人員和裝車貨位緊張的實際困難，積極對接省內企業，提前掌握客戶生產情況和發運安排。按照“優先承運、優先配空、優先裝車、優先掛運”的原則，為中歐班列開辟綠色通道，實現承運、查驗、轉運快速無縫對接，確保中歐班列開行安全、高效、暢通。作為東北地區中歐班列最重要的始發站之一，中歐班列（沈陽）集結中心共組織開行中歐班列1530列，達到了往年同期最高水平，重箱率達100%，發運量位居東北第一、全國第八。



此外，遼寧中歐班列的回程運輸也取得了顯著成效。1月份，中歐班列（沈陽）集結中心已組織回程班列11列。種類繁多的“洋年貨”隨著鋼鐵駝隊來到國內，為消費者提供了更多便利和選擇。



該集結中心自開通運營以來，不斷整合省內外市場，優化通關流程，實行靈活開行模式，樞紐作用和輻射能力日趨增強。中歐班列（沈陽）集結中心在春運期間的繁忙發運，不僅展示了中國鐵路的運輸能力和服務水平，也為東北地區的經濟發展和國際物流暢通提供了有力支撐。未來，隨著中歐班列的不斷發展和完善，相信將有更多的“中國製造”搭乘沈陽中歐班列駛向全球，為東北地區的經濟發展注入新的活力。