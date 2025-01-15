商務部：以舊換新帶動消費超1.3萬億元

中評社北京1月15日電／據央視新聞報導，國務院新聞辦公室1月15日下午舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑在會上表示，2024年全年商務運行總體平穩、穩中有進，為經濟回升向好作出積極貢獻。這一年的成績主要體現在以下幾個方面：



一是國內消費平穩增長。前11個月社會消費品零售總額44.3萬億元，增長3.5%。從商品消費看，大家熟知的以舊換新等政策，帶動汽車、家電、家裝廚衛等產品的銷售額超1.3萬億元人民幣。其中，綠色、智能產品備受青睞，特別是像新能源汽車、一級能耗的家電產品、智能家居產品等等。從服務消費看，隨著服務消費新場景新常態的持續湧現，服務消費的潛力不斷釋放，前11個月服務消費零售額增長6.4%，其中信息類、文娛類消費比較活躍。



二是對外貿易再創新高。全年貨物進出口43.8萬億元，增長5%，創歷史新高，其中出口和進口分別增長7.1%、2.3%。前11個月服務進出口6.7萬億元，增長14.2%，預計全年服務進出口也將創歷史新高。比如，隨著免簽政策的積極推廣，“中國游”熱度持續升溫，據統計，旅行服務出口就增長了1.5倍。



三是引資結構持續優化。前11個月新設外資企業5.2萬家，吸引外資7497億元。我們不斷放寬市場准入，製造業領域的准入限制實現“清零”，高技術製造業引資占11%，電信、醫療等服務業領域的試點開放也在持續推動中，已經有不少項目在洽談和落地的過程中。