兩岸青少年漳州體驗傳統民俗迎新春

圖為漳台青少年在活動現場合影留念。漳州市龍文區委台辦供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京1月15日電／據人民日報報導，“兩岸連心 共迎新春”傳統民俗活動近日在福建漳州龍文區舉行，吸引在當地生活學習的台胞青少年和本地學生參與，一起體驗傳統民俗文化，在祥和喜慶氣氛中迎接新春。



漳州是台胞主要祖籍地和台商投資密集區，漳台兩地互動頻繁。在製作冰糖葫蘆活動現場，兩岸青少年挽起袖子，動手串山楂，在裹上晶瑩剔透的糖衣後，一串串紅彤彤的冰糖葫蘆就做好了。主辦方介紹，葫蘆與“福祿”諧音，兩岸青少年將美好寓意串連在一起，象徵兩岸同胞深厚的情誼。



水仙花是漳州市的市花。當天，主辦方為孩子們精心準備水仙球莖，並邀請雕刻師傅指導雕刻水仙花。在一雕一刻間，漳台青少年領略傳統技藝的獨特魅力，在心中種下文化傳承的種子。就讀於龍文實驗小學的台灣學生胡凱揚說：“第一次雕刻水仙花，學到了技藝，也知曉水仙花和春節的深厚淵源，很有收穫，很開心。”



“活動讓人倍感溫暖，孩子們體驗了春節的各種習俗，很有意義。”大陸配偶陶永美說。



在寫“福”字現場，筆墨紙硯一字排開，漳台青少年帶著對傳統文化的好奇與熱愛，寫下寓意吉祥的“福”字並帶回家。參與活動的兩岸青少年表示，在歡聲笑語中感受到了家的溫暖和傳統民俗文化的魅力。