獲救台灣“豬仔”：我與兩港人同被禁錮

台灣火舞表演者謝岳鵬接了工作邀約飛往曼谷，被拐往緬甸妙瓦底電騙園區。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月15日電／據大公報報導，緬甸的電騙恐怖組織多年來殘害來自各地的民眾，已成為全球公害。繼王星事件後，昨日台灣有一名“豬仔”獲救後，披露被人誘騙至泰國湄索，再用船拐運入妙瓦底的電騙園，並與兩名港人同囚的經過，賣豬仔路線與《大公報》調查報導所述的如出一轍。



虐待多天 遭軍人拳打腳踢



獲救的豬仔名叫謝岳鵬（27歲），是一名台灣的火舞表演者。早前他在Facebook看有工作邀約，所報的收費對方也接受。於是在上月25日搭機赴泰國曼谷，對方派車來接，在七至八小時後到了泰緬邊境湄索，對方再派車接他到一處偏僻河邊，有人持槍要挾他交出手機及坐船到對岸，隨後被送入妙瓦底的電騙園。



對方將他關入狹小房間扣上手銬，七、八個軍人對他拳打腳踢，警告他好好做電騙工作，不要企圖逃跑，因為園區附近埋了很多地雷。謝被扣關了五天，只能靠著欄杆休息睡覺。五天後放出時，見到又多了兩名香港人和一名馬來西亞人。而園區九成“豬仔”講中文，包括來自內地、台灣、香港和馬來西亞，年齡最小僅19歲。他曾嘗試利用電腦發求救訊息，但被主管發現，罰他每天早上脫掉上衣在太陽下銬在單槓上站三小時，下午則罰企或搬磚頭走路，持續虐待了九天。



謝失聯後，家人發現他手機定位在妙瓦底，收到要數萬美元贖金的訊息，遂向台灣警方報案，最後在泰國和台灣當局營救下安全返回泰國，昨日（14日）凌晨抵曼谷，搭乘上午航機返回台灣。