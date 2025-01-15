“冰雪遼寧艦”點亮哈爾濱夜游

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，在黑龍江省哈爾濱市道外區松花江畔，有一艘以駁船為基底、按照1∶6比例打造的大型冰雪藝術景觀“冰雪遼寧艦”。近日，“冰雪遼寧艦”在夜幕中亮起藍色燈光，正式開放觀賞，吸引了眾多市民和遊客前來打卡。



“相較於陸地上的冰雪景觀，在江面上進行冰雪藝術創作，難度更大。”“冰雪遼寧艦”主創團隊工作人員介紹，這座長72米、寬15米、高13米的“冰船”自重178噸，總用冰量350噸，建成後總質量接近600噸。經過長達半年的籌備，主創團隊與相關專家多次修改方案，以一艘千噸級內河駁船為基底，使用鋼結構焊接技術支撐關鍵部位，再以精心雕琢的冰塊構建外部輪廓，歷時一個多月建設完成。



“我們使用8個水平儀，每天每隔3小時進行一次測量，依靠專業工程師進行荷載力的設計，保證施工船體不發生傾斜，兼顧冰建的安全性與美觀性。”工作人員表示。



“冰雪遼寧艦”所在的戊通碼頭，是黑龍江航運集團與哈爾濱市道外區聯合打造的航運文化旅遊休閑街區。2020年，“冰雪遼寧艦”主創團隊成員就與黑龍江航運集團合作，在道外區闖關東廣場上創作完成了一艘雪航母，成為江畔一景。“有了船舶資源和技術力量的支持，我們有了打造一艘真正的冰雪航空母艦的想法。”主創團隊工作人員說。主創團隊希望以中國首艘服役的航空母艦“遼寧艦”為原型，將冰雪藝術與國防文化相結合，表達對祖國國防事業的敬意，為市民和遊客帶來新奇的賞冰玩雪體驗。