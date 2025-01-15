天津完善長期未結執行案件清理機制

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，“執行款順利到賬，我要為法院的‘交叉執行’點個贊！”不久前，天津市天成瑞生鋼鐵有限公司負責人張志國向天津市津南區人民法院執行局送來錦旗。



這起案件並不複雜，經天津市靜海區人民法院一審、天津市第二中級人民法院二審後，被告被判連帶給付案款50餘萬元，但被執行人對案件執行極為抵觸，在相關涉案房產拍賣中提出異議申請。案件執行法官難以聯繫到被執行人，在執行過程中遇到了許多阻礙。



“上級法院迅速啟動交叉執行工作程序，我們接下了這項任務。”津南區法院執行局法官劉志峰說。針對重大疑難複雜案件和長期未執結案件，天津法院全面有序推開交叉執行工作，即通過運用督促執行、提級執行、指令執行等方式，防止權力、關係、人情干擾。



在天津市二中院執行局統籌協調下，津南區法院執行局、靜海區法院執行局聯動執法、協同執行。劉志峰找到了被執行人並開展調解，前往房產所在地現場探訪，確保房產拍賣相關工作順利完成。最終，這起案件全部執行完畢。



“我們完善長期未結執行案件清理機制，加強執行權制約監督，保障案件當事人勝訴權益。”天津市高級人民法院黨組成員、執行局局長何朝輝說。截至2024年第三季度，天津法院交叉執行案件共計898件，已結案767件。