最高法：嚴格公正司法　做實定分止爭

中評社北京1月15日電／據光明日報報導，記者俞海萍從全國高級法院院長會議暨全國法院“雙模”表彰大會上獲悉，當前法院最突出的困難挑戰是案件總量大和定分止爭面臨更複雜多樣的情況，必須擔起更重的政治責任、法治責任、審判責任，把審判工作置於黨和國家大局中考慮，以實幹擔當促進更高水平的平安中國、法治中國建設。



會議指出，強化使命擔當，緊扣推進中國式現代化履職盡責。法治是中國式現代化的重要保障，人民法院要以高質量司法服務保障高質量發展。要依法嚴懲破壞社會主義市場經濟秩序的違法犯罪，特別是對涉案金額不大但性質惡劣、危害嚴重的犯罪要堅決依法從嚴懲處。要堅決克服地方保護主義，嚴防趨利性執法司法，促進構建全國統一大市場。要依法區分惡意侵權和經營合作中發生糾紛的情形，統籌嚴保護和促發展，服務發展新質生產力。要依法平等保護中外當事人合法權益，服務擴大高水平對外開放。



會議要求，踐行“如我在訴”，不懈增強人民群眾對司法公正的獲得感。要準確理解適用法律和司法政策，透過具體案件爭訟把握背後的實質爭議和利益訴求，以公正裁判明確行為規則、體現價值導向。要注重分析婚姻家庭、未成年人保護等民生重點領域案發趨勢、成因，立足司法審判助力民生難題特別是新情況新問題的不斷解決。要以求極致的精神做實定分止爭，讓當事人和社會公眾體悟到司法裁判背後的法治精神、道德引領和共情共鳴，解開“法結”、消解“心結”。



會議強調，狠抓“九分落實”，多措並舉提升審判質效和司法公信力。