去年全國各類生產安全事故同比下降11%

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，今日，應急管理部舉行一季度例行新聞發布會，通報2024年全國安全生產和自然災害形勢，介紹應急管理規範執法和冬春救助有關工作情況。會上，應急管理部新聞發言人、新聞宣傳司司長申展利介紹，過去一年，應急管理工作堅持固本強基、強化預防為主，全力防範化解重大安全風險，安全生產工作呈現“三個下降、兩個平穩”的特點。



“三個下降”是：事故總量持續下降。全年共發生各類生產安全事故2.18萬起、死亡1.96萬人，同比分別下降11%、7.6%。較大事故穩定下降。發生較大事故389起、死亡1500人，同比分別下降10.8%、9.1%。重特大事故明顯下降。發生重特大事故9起、死亡146人，同比分別下降43.8%、49.8%。



“兩個平穩”是：大部分地區安全生產形勢平穩。全國32個省級統計單位中，有24個未發生重特大事故。重點行業領域安全生產形勢平穩。農業機械、金屬非金屬礦山、化工、煙花爆竹、工貿、鐵路運輸、航空運輸等7個重點行業領域未發生重特大事故。



申展利介紹，國家防災減災救災委員會辦公室會同有關成員單位，對2024年全國自然災害情況進行了會商分析。2024年，我國自然災害以洪澇和地質災害、台風、風雹、低溫冷凍和雪災為主，乾旱、地震、森林草原火災、沙塵暴也有不同程度發生。各種自然災害共造成全國9413萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤856人，緊急轉移安置364.5萬人次，倒塌房屋6.4萬間，農作物受災面積1008.9萬公頃，直接經濟損失4011.1億元。



全年自然災害呈現以下特點：一是全國降水總體偏多，洪澇和地質災害多發。局地降雨持續時間長、落區重叠，降雨量突破歷史極值。二是台風生成和登陸個數偏多，秋台風嚴重影響華南、華東地區。“摩羯”是有氣象記錄以來秋季登陸我國的最強台風。三是強對流天氣頻發，風雹災害點多面廣。年初發生低溫雨雪冰凍災害，對湖北湖南造成重大影響。四是地震強度和頻次增加，新疆烏什發生7.1級強震。五是全國乾旱階段性明顯、災情總體偏輕。六是森林草原防滅火形勢平穩，火災起數處於歷史低位。