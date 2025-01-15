李家超：考慮所有方法營救港人

中評社北京1月15日電／行政長官李家超昨日回應記者提問表示，特區政府高度重視今次事件，保安局在2024年初強化了專責調查組的架構，增加了警察及入境處的同事，利用他們所有調查渠道和網絡，包括國際刑警過往打擊跨境罪案及毒品販賣的聯繫網絡等，希望盡快營救12位人身自由仍被限制的港人。



李家超指出，今次專責小組赴泰國與泰國司法部部長會面，認真討論如何共同調查、協助需要被營救的香港市民，泰國當局認真全面，參與的官員階級亦有所提升。過去，保安局亦營救了16位曾經同樣被限制人身自由的港人，將努力營救剩餘12位。



李家超續表示，所有可使用的營救方法，特區政府均會考慮。包括與當地中國大使館進行的協調、統籌工作。警方及入境處亦使用各自的網絡交換情報，包括國際刑警網絡，不同地方對口單位等，如資金鏈、詐騙手法如何等。



至於對泰國的外游警示，李家超表示，現時是黃色警示，保安局亦都在網頁等地方公布最新的資料，具體將由保安局決定。他指出，香港及全世界經常面對各種騙案，即使政府努力，仍有人不幸成為受害者，當局只可以更努力防止相關騙案發生。現在騙徒的欺騙手法層出不窮，網絡世界有很多假資訊，“看起來好像是真的，但仍要高度警惕”，市民應保持警惕，辨識網絡上的假資訊。