日本住宅又開始變小　回到30年前

中評社香港1月15日電／日經新聞報道，日本的住宅又開始變得狹小起來。日本政府的最新調查(2023年)顯示，每棟住宅的總面積約為92平方米，比頂峰時的2003年縮小了約3平方米，倒退回30年前的水準。在建築成本上升的背景下，削減面積抑制價格上漲的“隱性漲價”成為常態。如果無法獲得適當面積的住宅，可能會導致年輕一代對結婚和生育猶豫不決。



日本總務省每五年進行一次的“住宅與土地統計調查”顯示，住宅整體自1960年代開始維持擴大趨勢，2000年代達到頂點，最近5年明顯縮小。



包括獨棟住宅、普通分戶出售和租賃在內的共同住宅也比上次(2018年)有所縮小。特別是共同住宅面積約為50平方米，低於日本政府定為“富裕居住生活”標準的城市中兩個成年人生活的面積(55平方米)。



“雖然令人窒息，但我們別無選擇”，住在東京租賃住宅的50多歲女性公司職員表示。她家有夫妻二人共同居住，面積約為30平方米。雖然也考慮過搬家，但是離工作單位近的地方別説購買自己的房子，就連更寬敞的出租房的房租也難以負擔，於是放棄了這個想法。



根據日本國土交通省“住宅開工統計”推算，進入2024年後面積進一步縮小。不動産經濟研究所的高級主任研究員松田忠司認為，“住宅變小的最大原因是為了消化成本”。



也有觀點認為，根據人口普查，在截至2020年的5年間，日本的單人家庭在一般家庭中的佔比上升了3.5個百分點，達到38%，對大戶型住宅的需求正在衰退。松田忠司指出，即便是單人家庭，小戶型住宅的實際情況卻並不完全理想，“很多人在收納等方面感到不便，很大程度上是因為供應商方面的原因而導致住宅面積縮小，個人不得不忍受這種狀況”。



另一方面，近年來建築工程費大幅上漲。日本國土交通省的建築工程費平減指數(住宅綜合)比作為基準的2015年度高出30%左右。受歡迎的住宅用地的地價也呈上升趨勢。



東京KANTEI公司的高級主任研究員高橋雅之表示，“如果直接轉嫁增加的成本，房價會變得過高，需求無法持續。結果越來越多的樓盤通過縮小面積來抑製表面房價”。這與食品等領域一度成為話題的價格保持不變、同時減少內容量的“隱性漲價”屬於同一模式。



熟悉不動産交易的Condominium Asset Management的社長渕之上弘和表示，“有的樓盤縮小了住宅面積，還有樓盤將玄關等公共區域換成低價的建築材料”。



從獨棟住宅來看，價格較高、面積也較大的訂製住宅大幅減少。到2024年9月，訂製住宅的新建開工戶數在近3年持續低於上年。高橋表示：“一方面，有能力建造寬敞訂製住宅的購買者數量沒有增加，另一方面，富裕階層更傾向於選擇市中心的公寓，而非郊區的獨棟住宅。”



富裕階層姑且不論，在資金方面並不寬裕的年輕階層受到的影響非常嚴重。在新冠疫情趨於平緩後，人們恢復出勤，特別是雙職工家庭，交通的便利性成為選擇住宅時不可或缺的因素，但越是好地段，越難確保更大的面積。



“我正在考慮購買大一點的房子，但是買不起新房。有些地段的二手房也買不起”，橫濱市一名30多歲的女性目前與丈夫兩人租住在約50平方米的兩室一廳。不僅空間狹小，考慮到將來，二人都想搬到寬敞的房子裏去。不過，考慮到資産價值、重視地段和開發商品牌的丈夫和選擇郊區追求低價格的妻子出現了意見分歧。



如果沒有穩定的住所，人們可能會猶豫是否結婚或生育。而住宅面積的縮小“最終可能導致人們放棄擁有理想數量的孩子，從而進一步加劇少子化問題”，渕之上表示。



僅限於住宅領域的政策難以扭轉結構性的住宅面積縮小的趨勢。高橋指出，“在經濟高速增長時期，房價也呈現上漲趨勢，但工資也在漲，人們更願意去買更大的房子。打破現狀的關鍵也在於實際工資的穩定上漲”。