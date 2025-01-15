中評社北京1月15日電／網評：濫用公屋刑事化 公共資源用得其所



來源：大公報 作者：梅若林



房委會資助房屋小組委員會昨日提出修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高罰款50萬元及監禁1年。消息一出，自然引來社會不少關注，例如怎樣的行為才算嚴重濫用？會否變相鼓勵居民日常“篤灰”？修例後執法人員又會否擾民？其實觀乎現時香港房屋問題的情況，仍然有數以十萬計的基層市民居住在不適切居所，當局確保公屋不被濫用，是向市民負責和改善民生的應有之義。但社會上出現一些疑慮也有其道理，政府在修例的同時，必須繼續做好宣傳工作，保障公屋資源用得其所的同時，亦要維護社區和諧穩定。



在去年施政報告中，行政長官李家超提到未來五年（2025－26至2029－30年度）總體公營房屋供應量將達189000夥，較本屆政府上任時的五年期（2022－23至2026－27年度），增加約80%。過去兩年，公屋平均輪候時間縮短了半年，由高峰時期超過六年下降至五年半。隨著“簡約公屋”於明年起陸續落成，公屋綜合輪候時間可在2026－27年度進一步縮短至四年半。



有助加快公屋輪候時間



政府過去多年針對本港房屋、居住環境所做的措施，毋庸置疑得到一定的成效，這一點值得肯定。但無可否認，本港房屋問題仍然嚴峻，對於不少居住在“㓥房”、籠屋等不適切居所的基層市民來說，公屋輪候時間即使降至四年半，仍然是一段可望而不可即的漫長時間。而且隨著本港人口不斷增加，“㓥房戶”人數近年也不斷上升。據2023年統計處數字，本港“㓥房戶”數字為107371，居住21.4萬人，較2016年增加了15584戶，上升約17%。在這樣的情況下，政府自然有責任確保每個公屋單位都必須用得其所。



目前若公屋租戶嚴重濫用公屋，房委會衹有權力終止租約，卻沒有檢控權力。雖然終止租約看起來已經是相當嚴重的後果，但對於一部分有經濟負擔能力的人來說，光是終止公屋租約根本不算是太大的損失。如果要真正提高阻嚇力，將相關行為刑事化無疑是一個合理的方向。