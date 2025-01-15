調查：逾八成港漂看好香港前景

中評社北京1月15日電／據大公報報導，近年不少港漂看好香港發展，紛紛來港生活。大家對於在香港的生活是否滿意呢？青年港漂總會於2024年12月16日至29日期間，透過網上問卷訪問了近800名港漂，瞭解港漂在香港的生活，對香港經濟、文化及公共政策等的看法。



調查顯示，超過六成受訪者來港是為了求學，大家認為，香港與國際接軌的教育模式及排名世界前列的大學是最吸引來港的原因。



選擇來港工作的原因中，44%認為香港薪資較高，29%看好香港發展前景，22%則因向往香港生活。在行業分布上，金融及教育業最受歡迎，其次是保險及IT行業。



背井離鄉打拼難免會遇到一些生活差異。在文化適應方面，45%受訪者表示最難適應香港人較少重視“關係”的工作方式；超過44%受訪者認為香港網購不如內地便利；約47%受訪者認為香港電子支付不如內地方便。



不過，逾80%受訪者都表示看好香港前景。立法會議員張欣宇表示，調查反映了港漂的希望和擔憂，相信可以成為未來政府制定政策的參考。除了短期經濟誘因外，政府應該建立更活潑豐富的社會氛圍，鼓勵港漂融入香港這個國際都會。相信多元化的國際大都會，才是香港對港漂及全球各地人才最有吸引力的地方。