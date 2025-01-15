深度游九龍城　細嘗“寨城風味”

中評社北京1月15日電／據大公報報導，記者王亞毛報導：不少影迷跟隨電影《九龍城寨之圍城》深度探索香港，其實除了參觀電影展覽和九龍寨城原址，九龍城區亦有不少店舖與寨城頗有淵源，包括在寨城起家的魚蛋舖，由跌打中醫館改建的懷舊咖啡廳，有逾60年歷史的茶莊等。遊客除探聽昔日寨城故事，更可品嘗“寨城風味”手打魚蛋、感受寨城興盛的潮州飲茶文化。



近年不少深度游結合電影元素，推出富有本地特色旅遊產品。去年電影《九龍城寨之圍城》大熱，旅發局上周六（11日）帶領11位來自孟加拉、德國、印度、新加坡等國家的非本地學生，從電影角度游歷九龍城，瞭解地道港式文化。



行程首站來到位於啟德AIRSIDE的電影展覽，遊客可與電影中的一比一場景打卡合影；一行人隨後又來到位於九龍寨城公園的寨城遺址，親手觸摸歷史。



除了熱門景點外，九龍城區內不少店舖都與當年的寨城有關。與寨城公園相隔不遠處的“德興魚蛋”，表面不起眼，實則是九龍城的老字號。“德興魚蛋”主打手打魚蛋及鮮炸魚皮，老板林師傅於80年代隨父親和哥哥由潮州來港，在九龍寨城內開設魚蛋店，其後才搬至現址。



留學生：考慮將來留港工作



行程導賞、“活現香港”創辦人及行政總裁陳智遠介紹，“德興魚蛋”是真正從寨城內起家，老板林師傅從小在寨城內摸爬滾打，就連當年從寨城內搬出來製作魚蛋的機器，都沿用至今，“電影裡面有個魚蛋妹的角色，亦有在店舖內教男主角做魚蛋的場面，其實都扣連著當年的歷史，當時魚蛋就是寨城的一個重要命脈。”