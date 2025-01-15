美國航天局：2024年為有記錄以來最熱年份

中評社香港1月15日電／美國航天局近日發布報告說，2024年為有記錄以來最熱年份，地球正在持續變暖。



新華社報導，報告說，據美航天局的科學家們估算，2024年地球表面平均溫度較工業化前水平（1850年至1900年平均值）高出約1.47攝氏度，是1880年有相關記錄以來最高。



《巴黎協定》提出，應將全球平均溫度較工業化前水平升高幅度控制在2攝氏度以內，並為把升溫幅度控制在1.5攝氏度以內而努力。美航天局表示，2024年已有多個月份的平均溫度升幅超過1.5攝氏度，由於“數學上的不確定性”，全年平均溫度升幅可能已經首次超過這一數值。



世界氣象組織近日發布報告說，對來源於多個機構的數據綜合分析顯示，2024年為有記錄以來最熱年份，且是首個全球平均溫度較工業化前水平升高幅度超過1.5攝氏度的年份，升幅達到1.55攝氏度。



美航天局表示，不同機構在分析全球溫度數據時使用了不同的方法和模型，但顯示出相同的持續變暖趨勢。科學家已經得出結論，近幾十年的變暖趨勢由二氧化碳、甲烷等溫室氣體驅動，而如今因為使用化石燃料而產生的二氧化碳仍在大幅增加，大氣中的二氧化碳濃度已達420ppm（1ppm為百萬分之一）。



美航天局說，不是每年都會打破最高溫紀錄，個別年份的溫度會受到自然氣候波動影響，例如厄爾尼諾和拉尼娜現象會交替使熱帶太平洋變暖和變冷，大型火山噴發也可能影響雲層覆蓋和到達地面的太陽輻射，但全球變暖的長期趨勢是明確的。人們已經目睹了全球變暖帶來的暴雨、熱浪和更頻發的洪水等極端天氣和事件，如果溫室氣體排放持續增加，這類事件還會增加，造成更嚴重的後果。