尹錫悅在公調處拒絕答問和錄音錄影

中評社香港1月15日電／韓聯社消息，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）15日在中央政府果川辦公大樓的視頻訊問室對被拘留的總統尹錫悅進行調查。但尹錫悅一直拒絕回答檢察官的任何提問，且不同意對偵訊過程進行錄影。



公調處方面當天向記者透露了上述情況。工作人員表示，公調處準備了200多頁的問題，將在48小時內對其進行調查。目前的調查進度尚不得而知。



該工作人員稱，若嫌疑人拒絕，訊問過程將不會錄影。韓國《刑事訴訟法》規定，辦案機關可以錄製嫌疑人的陳述視頻，但需提前告知。據分析，即使尹錫悅不同意錄製，公調處仍可實施錄影，但為了讓尹錫悅配合調查，公調處決定不強行錄製。



公調處當天上午11時開始對尹錫悅進行了2個半小時左右的訊問，之後稍作休息，下午2時40分起繼續。據悉，訊問室對面有可供休息的房間，尹錫悅的午餐為便當，晚餐為大醬湯。考慮到訊問時間可能較長，加上警衛等問題，尹錫悅難以自由出入大樓，公調處因此另設房間供其休息。



鋻於尹錫悅的現任總統身份，總統警衛處在公調處辦公樓內各處部署了警衛人員。但據公調處透露，這些警衛人員並未攜帶武器。



待當天的調查結束後，尹錫悅將被羈押于位於京畿道義王市的首爾看守所。就尹錫悅因警衛問題被羈押于其他地點的可能性，公調處方面表示，首爾看守所是拘留證上明確標注的看押地點，無法變更。據瞭解，警衛處正和首爾看守所就警衛問題進行協商。



公調處將在自執行尹錫悅拘留令起的48小時內決定是否提請法院簽發逮捕令。