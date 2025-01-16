中評關注：沙利文交棒沃爾茨 對華議程異同

沙利文與沃爾茨交接棒，他們談對華關係 IP視頻 中評社華盛頓1月15日電（記者 余東暉）再過5天，拜登的國安顧問沙利文即將交棒給特朗普的國安顧問沃爾茨。他們的國安要務是什麼？他們的對華議程有何異同？這兩位美國總統國安顧問14日同台演講，從他們的表態中可看出端倪。



美國智庫和平研究所14日晚間舉行“2025交接棒：戰略的成功”研討會。沙利文與沃爾茨難得首次公開同台，在小布什的國安顧問哈德利的主持下，闡述他們各自的國家安全觀。



事實上，在政權交接的過渡期，沙利文與沃爾茨之間早就多次會面。看似他們的交接進行得比較順利，兩人之間公開的互動，氣氛友好。沙利文將這種順利交接視為成就，沃爾茨雖然表示未必認同拜登政府的所有做法，但至少道出他會繼續致力於盟友夥伴關係。



美國政權交接期間，世界出現新的動盪。美國加州洛杉磯山火肆虐；新奧爾良發生國內恐怖襲擊；敘利亞阿薩德政府垮台；韓國總統尹錫悅被逮捕；俄烏戰爭延宕難解；以哈停火談判到關鍵時刻······所有這些都是在美中關係相對企穩的大背景下發生的，但沙利文卻還是最關注美國對華競爭。特朗普掌權後，美中關係會否再度急轉直下，舉世關注。



哈德利問：特朗普政府將面臨的最緊迫的國家安全挑戰是什麼？他們在前六個月最應擔心什麼？