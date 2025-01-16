快評：中日關係加速回暖　台灣壓力增大

中評社快評／國務院總理李強15日在北京會晤日本執政黨代表團時指出，中日關係處於關鍵時期，希望繼續推動雙邊關係健康穩定發展。14日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與日本執政黨代表團會面時強調，當前中日關係面臨改善發展的重要契機。



率團訪華的日本自民黨幹事長森山裕表示，李強表示有意赴日本參加中日韓首腦會談，同時也歡迎首相石破茂在合適的時候訪華。



近期傳來不少利好中日關係的消息。兩個月前，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。上月25日，日本外相岩屋毅訪華，雙方確認推動日中“戰略互惠關係”。今次日本執政黨代表團訪華，是進一步改善雙邊關係的信號，預計兩國將取得更多合作成果。



跡象顯示，中日關係正在加速回暖。在台灣問題上，近期日方已有一些較正面的新的表述，這是台灣當局不願見到的。中日關係越改善，日台關係越降溫，台灣當局面對的壓力就越大，面對的挑戰就越多。



不只是中日關係，中美關係、中韓關係都面臨改善發展的重要契機，都有重回正軌的迫切性和可能性。這同樣對台灣當局構成巨大壓力。東亞乃至亞太地緣政治格局正在重塑，日台關係可能降溫、轉向，台灣當局能夠勾連、依賴的外力將越來越少。面對新的形勢，力謀兩岸和解、恢復對話，才是最好的出路。