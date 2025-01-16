中評社北京1月16日電／網評：石破茂上台後為何首訪東南亞？



來源：中國網 作者：潘萬歷



1月9—12日，日本首相石破茂出訪馬來西亞和印度尼西亞。這是石破茂出任首相後的首次國事訪問。訪問期間，石破茂先後與馬來西亞總理安瓦爾、印尼總統普拉博沃舉行會談。日本希望深化與東盟的經濟與安全合作，並共同應對特朗普上台後帶來的不確定性。



與此同時，石破茂借此強化“印太戰略”，並承諾繼續向東盟國家提供安全援助，也為原本不確定的世界增添更多不確定性。



二戰後，日本一直重視發展與東南亞國家的關係。尤其是2012年安倍晉三再次執政後，日本明顯加強了對東南亞國家的關注和拉攏力度。安倍晉三、菅義偉和岸田文雄三位日本前首相都將東南亞作為上任後的首訪目的地，這凸顯了東南亞在日本對外戰略中的重要地位。



石破茂蕭規曹隨首訪東南亞，旨在對外表明東南亞對日本的重要性不會因首相的更迭而發生改變。印尼是東盟人口最多、具有重要影響力的國家，而馬來西亞是今年東盟輪值主席國。日本以這兩個國家為抓手，進一步深化同東盟的關係。



日本深耕東南亞數十年，與東南亞國家構築起了緊密的經貿合作關係。特別是在新冠疫情暴發後，日本高度重視以供應鏈安全為核心的經濟安全保障，加大了供應鏈產業鏈的多元化建設。東南亞國家作為日本企業海外投資的主要目的地，成為其產供鏈的主要承接地。此訪期間，石破茂與馬來西亞和印尼領導人重點討論了在供應鏈、去碳化、能源等領域的合作。馬來西亞和印尼也希望在高層次人才培養、投資等方面得到日方援助，支持自身經濟的可持續發展，雙方可謂各取所需。