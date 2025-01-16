1月6日在美國華盛頓拍攝的美國國會大廈外景。新華社記者 胡友鬆 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／網評：“同球共濟”離不開中美擔當



來源：中央廣電總台國際在線 作者：國際銳評評論員



眼下，距離美國新政府執政不到一周。翻閱近期國際媒體，人們發現呼籲中美合作應對全球性挑戰的聲音越來越高。比如，俄羅斯《獨立報》發表評論稱，中美兩個超級大國和平相處將利好全世界；巴基斯坦《每日時報》認為，中美合作有利於促進雙方應對全球共同挑戰、增進世界人民福祉。前不久訪華的美國著名作家托馬斯·弗裡德曼呼籲，“如果要實現一個穩定的21世紀，美中必須攜手合作”……



大，要有大的樣子。國際社會的呼聲說明，大家期待中美這兩個大國，“成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器”。在世界變亂交識的當下，面對和平赤字、發展赤字、治理赤字不斷上升，中美如何順應各方期待、共擔大國責任？



歷史是最好的教科書。80年前，中美兩國同世界上所有愛好和平的國家並肩戰鬥，贏得了世界反法西斯戰爭的勝利。80年後的今天，烏克蘭危機、巴以衝突等延宕外溢，世界和平與安全面臨嚴峻挑戰。對於中美來說，不衝突、不對抗、和平共處，本身就是對人類和平的貢獻。外交學院李海東教授告訴《國際銳評》，中美在防範核擴散方面的協調合作，對維護全球安全穩定十分重要。除此之外，在推動解決地區熱點問題上，也需要中美鑒往知來、協調合作，為世界和平展現擔當。



發展是和平的保障。十幾年前國際金融危機發生時，中美曾與二十國集團其他成員一道，將世界經濟拖出泥潭。如今，世界經濟復甦乏力，發展面臨失衡。中美經濟總量超過世界三分之一，有責任也有能力做大世界經濟的蛋糕，帶動世界經濟增長。



在日前舉行的2025年美國拉斯維加斯消費電子展上，近1500家中國企業集體亮相。中美企業深度交流，展現了雙方加強合作、造福民眾的巨大潛力。多家跨國公司表示：中國對於他們來說是一個重要市場，還是一個保持全球供應鏈穩定不可或缺的夥伴，更是一個不斷提供創新動能的研發基地。有研究發現，如果中美兩國優先關注全球發展與技術創新、建立開放市場並增強互信，那麼兩國將可以帶動全球基礎設施升級，全球貿易總量或將每年新增2萬億美元。正如世界銀行前經濟學家姆旺吉·瓦吉拉所評價，“加強美中合作將給世界帶來穩定和可預見的紅利”。