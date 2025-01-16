2024年訪港旅客約4500萬人次

中評社北京1月16日電／據新華社報導，香港旅遊發展局（旅發局）15日公布，初步統計顯示，2024年全年訪港旅客約為4500萬人次，較2023年上升31%，其中12月訪港旅客近426萬人次，按年上升8%。



根據香港旅發局統計，2024年全年來看，內地是最大的訪港旅客市場，訪港旅客共有3400萬人次，按年增加27%，占全年訪港旅客量約四分之三。農曆新年、“五一”假期和國慶黃金周內地訪港旅客數字理想。



2024年共有非內地旅客1050萬人次，較2023年多44%；隨著航空運力持續增加，非內地旅客訪港人數在2024年11月及12月突破100萬人次。短途旅客以東南亞市場表現強勁，菲律賓市場尤為突出，全年訪港旅客人次近120萬，創下歷年新高；印尼及馬來西亞旅客量分別按年有43%及50%的增長；印度市場訪港旅客數量按年升幅高於70%；美國、澳大利亞等長途市場訪港旅客人次同比上升50%。



此外，2024年整體訪港旅客中，過夜旅客比例占一半，平均留港3.2晚。根據香港旅發局的訪港旅客調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度為8.8分，再次到訪香港意向及推薦香港比例均達94%，3項指標均高於2023年水平。



香港旅發局總幹事程鼎一表示，過去一年，旅發局全力舉辦和宣傳在港舉行的盛事活動，加強旅客體驗。同時，針對全球不同市場和客群進行推廣，並推出“好客之道”宣傳等。在中央政府系列惠港措施的帶動下，特區政府發布了《香港旅遊業發展藍圖2.0》，旅發局未來一年會全力加強對目標市場及客群的宣傳，通過多元化的旅遊產品和體驗吸引全球旅客來港。