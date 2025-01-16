粵港澳大灣區規則銜接　合作平台建設提速

中評社北京1月16日電／據新華社報導，記者從15日開幕的廣東省十四屆人大三次會議上瞭解到，粵港澳大灣區規則銜接加快、人才要素流動進一步暢通，橫琴、前海、南沙、河套四個大灣區重大合作平台建設取得新進展。



廣東省政府工作報告提出，一年來，廣東縱深推進新階段粵港澳大灣區建設，“一點兩地”全新定位持續做實。廣東強化與港澳規則銜接、機制對接，新發布“灣區標準”54項，首批207名港澳工程專業人才通過大灣區職稱評價，在粵執業港澳專業人士超過5500名。



在重大合作平台建設方面，橫琴合作區全域實現封關運行、琴澳一體化邁出關鍵一步。在合作區就業生活居住的澳門居民大幅增加，澳門新街坊為更多澳門居民開啟雙城生活新體驗；澳資企業超6600戶、較3年前增長44%，“四新”產業占比提高到55%以上，橫琴對澳門經濟適度多元發展的支撐作用日益彰顯。



在前海，14項全國“首創”“首批”金融政策實施，建設國際風投創投、大宗商品貿易等18個集聚區，國際數據產業園啟動建設，“全球服務商計劃”累計引進201家企業。



在南沙，開發建設全面展開。南沙條例和支持南沙若干措施出台，3個先行啟動區加快建設，中國企業“走出去”綜合服務基地建設成效顯現，南沙港集裝箱吞量突破2000萬標箱。



在河套，“一區兩園”規劃對接不斷強化，“科匯通”試點深入開展，建成科創中心、量子科學中心，吸引集聚超200個高端科研項目和1.5萬名科研人員。



廣東省在2025年的政府工作安排中提出，做強粵港澳大灣區重大合作平台。對橫琴，加快建成琴澳經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系。優化分線管理政策措施，加快中醫藥省實驗室、跨境電商產業園、琴澳創新產業園建設。對前海，支持前海聯動港澳打造優質高效的現代服務業新體系，提高國際金融城、國際人才港、國際法務區發展能級，集聚發展總部經濟。