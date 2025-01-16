教育創新研討會　展示AI－DSE學習平台

香港國際學院、香港聖三一教育集團和香港教育文化發展協會昨日於香港科學園舉行智慧科技AI賦能教育創新與合作研討會。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月16日電／據大公報報導，香港國際學院、香港聖三一教育集團和香港教育文化發展協會昨日（15日）於香港科學園舉行智慧科技AI賦能教育創新與合作研討會，眾多專家學者圍繞AI如何推動教育模式創新發表真知灼見。香港國際學院董事局主席陳冬海、香港創科發展協會創會主席陳迪源擔任開幕嘉賓並致辭。陳冬海表示，AI浪潮正汹湧地改變教育格局，香港與內地團隊攜手共進、優勢互補，在AI＋DSE領域深耕細作，推動教育創新。



同濟大學電信學院計算機系副主任衛志華分享“大模型＋知識圖譜”賦能智慧教育技術，她表示，大模型和知識圖譜間作用互補，打造了“師─機─生”三位一體的新型教學體系，並提供智慧課堂場景應用等不同功能，有效提升教學效率。



此外，以衛志華為首的科學家團隊奮戰不輟，在研討會中呈現全新的AI－DSE學習大模型，這個重磅產品是全球首發，是眾多科學家的研究成果呈現。它不僅加深了AI在教育領域的探索，且為香港DSE教育領域添翼賦能。



香港聖三一教育集團技術總監顧宇透露，AI－DSE應用平台設有針對性的題庫和輔導庫，但目前還處在研發階段，後期將增加虛擬直播間與數字人老師，推行24小時不間斷的講課形式。相關人員透露，平台會在不久後進行小範圍試行。