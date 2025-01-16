盧比奧被教導外交行事 冀對華成熟謹慎交談

盧比奧承認，要當國務卿了，不得不跟中國打交道，希望有成熟而謹慎的對話 美參院視頻 中評社華盛頓1月15日電（記者 余東暉）美國國會參議院外交關係委員會15日舉行的國務卿提名聽證會發生了有趣的一幕：資深參議員保羅教導尚在中方制裁名單上的候任國務卿盧比奧，要以外交方式行事，不要老想罵人；盧比奧表示，現在要當國務卿了，不得不跟中國這樣的重要大國打交道，希望雙方能有成熟而謹慎的對話。



在這場歷時4個半小時的聽證會上，美國務院將如何對付主要競爭對手中國，是美國議員們最關係的問題。盧比奧以對外關係老手的姿態，侃侃而談，頻頻指責中國，對中國依然表現強硬。唯一受到別的議員指教的，是在自稱“憲法保守派”的資深參議員蘭德·保羅（Rand Paul）質詢時。



保羅問：你能否舉出一個制裁真正改變了對手行為的例子？你希望通過制裁來改善別的國家的行為，但我認為它很少起作用。制裁或者關稅衹有在取消的情況下才會起到作用。



保羅指出，為了找到戰爭解決方案，應當移除制裁手段，回歸正常。過去國務院經常成為戰爭和秀肌肉部門的延伸，而不是外交部門。實際上，當好戰的聲明來自別的部門時，國務院應當成為繼續對話的部門。



保羅不客氣地指出：因為你過去的言論，你已經上了中方的禁止旅行名單；美國大使駐華大使赴任前，我們也懷疑他會否被中方接受。布林肯、耶倫等人去中國，體面的目標是讓中國人不要出售軍民兩用產品給俄羅斯，但他們卻指名道姓地責罵人家，羞辱人家。