拜登：以色列與哈馬斯將就實現永久停火談判

中評社香港1月16日電／美國總統拜登15日在白宮發表演講說，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已就加沙停火和釋放被扣押人員達成協議，雙方將就實現永久停火進行談判。



新華社報導，拜登說，雙方當天達成的這項協議將分三階段實施。在為期42天的第一階段中，以色列與哈馬斯將實行“完全和徹底的停火”，以色列軍隊撤出加沙地帶所有人口稠密地區，哈馬斯釋放包括美國公民在內的部分被扣押人員，以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，大量人道主義援助物資獲准進入加沙地帶。停火期間，以色列與哈馬斯將就實現永久停火進行談判，這是協議的第二階段。在第三階段，哈馬斯將歸還死亡的被扣押人員遺骸，加沙地帶將開啟大規模重建進程。



拜登還說，該協議框架與他去年5月的提議相吻合。



當天早些時候，美國候任總統特朗普在社交媒體上發文，將該協議的達成歸功於自己在2024年美國總統選舉中獲勝，並強調其國家安全團隊和中東問題特使的貢獻。



拜登未直接回應特朗普的言論。他說，鋻於下一屆美國政府即將接手監督該協議的執行，“我已指示我的團隊與（即將就職的）團隊密切協商，以確

保我們發出一致的聲音”。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔爾首都多哈宣佈，以色列與哈馬斯已就加沙地帶停火達成協議。