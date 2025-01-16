習近平同斯里蘭卡總統迪薩納亞克會談

1月15日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯里蘭卡總統迪薩納亞克舉行會談。這是習近平同迪薩納亞克握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月15日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯里蘭卡總統迪薩納亞克舉行會談。



習近平指出，中國和斯里蘭卡傳統友好。建交68年來，兩國關係始終保持健康穩定發展，樹立了不同國家友好相處、互利合作的典範。在雙方共同努力下，中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷深入發展，高質量共建“一帶一路”和各領域交流合作取得豐碩成果，為兩國人民帶來實實在在的福祉。當前，中斯關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機，雙方要從戰略高度把握中斯關係，共同打造中斯命運共同體。



習近平強調，中國始終把斯里蘭卡置於周邊外交重要方向，將一如既往支持斯里蘭卡維護國家獨立、主權和領土完整，支持斯方自主探索符合本國國情的發展道路，願同斯方深化政治互信，交流治國理政經驗，加強兩國各部門對話溝通。中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化，將為斯里蘭卡發展帶來新的機遇。中方將積極支持斯方聚焦經濟建設，推進高質量共建“一帶一路”、現代農業、數字經濟、海洋經濟等領域合作，打造新的亮點。要加強雙方人文交流，增進兩國人民的“心聯通”。中方願同斯方加強在聯合國等多邊機構內的協調合作，共同應對氣候變化等事關人類發展的重大問題，堅持全球南方聯合自強，為地區和平穩定和發展繁榮貢獻力量。



迪薩納亞克表示，很高興新年伊始來華訪問。斯方欽佩中國在經濟、科技、基礎設施等領域取得的重大發展成就。中國一直是斯里蘭卡可靠的朋友和夥伴。斯方高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，感謝中方在斯方維護獨立、主權和正當權益上給予的寶貴支持。斯方致力於共建“一帶一路”，助力提升地區互聯互通水平，歡迎更多中國企業赴斯投資興業，願同中方加強基礎設施、能源、農業、金融、減貧、數字轉型、旅遊、海洋、人員培訓等領域合作。中國是全球南方重要引領國家，在國際事務中發揮著建設性作用。斯方願同中方繼續在多邊場合加強協調、相互支持，維護好共同利益。



會談後，兩國元首共同見證簽署共建“一帶一路”合作規劃和農產品輸華、社會民生、新聞廣電等多項雙邊合作文件。



會談前，習近平在人民大會堂北大廳為迪薩納亞克舉行歡迎儀式。