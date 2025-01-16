在尹錫悅被捕現場看韓國民意撕裂

中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月15日清晨，記者的手機彈出快訊：韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）將執行對尹錫悅的逮捕令。記者迅速拿起相機衝出門，正好碰到鄰居周先生。他說，正要出去鍛煉時看到新聞，決定守在家里看尹錫悅被逮捕的直播。



尹錫悅是否應該被逮捕、逮捕令是否會成功執行，是近一段時間最牽動韓國民眾的頭條新聞。從當地時間15日淩晨5時起，韓國各大電視台就開啟了“抓捕總統”的現場直播大戰。早上5時50分，韓國MBC電視台的社交媒體視頻直播觀看人數就已接近20萬，韓國JTBC電視台的直播觀看人數也接近10萬。



淩晨5時左右，公調處調查人員與全副武裝的大批警察就已聚集到位於首爾漢南洞的總統官邸前，開始第二次執行對被停職總統尹錫悅的逮捕令。



儘管當天早上首爾氣溫低至零下7攝氏度，分別支持和反對逮捕尹錫悅的民眾仍不顧嚴寒聚集在總統官邸附近，表達對目前韓國政局亂象的不滿。今年1月3日，公調處第一次執行逮捕令時，由於總統警衛處抵制，在長達數小時對峙後，公調處宣布逮捕令執行失敗，引發韓國社會一片嘩然。這也使得15日的第二次執行逮捕備受韓國各界矚目。



記者在支持逮捕尹錫悅的集會現場看到，民眾搭起了帳篷，帳篷邊竪著標語牌“徹夜守候直到（尹錫悅）被抓”。集會主辦者在現場設置一個大屏幕播放電視直播，民眾們裹著羽絨服和保溫毯席地而坐，很多人不時高呼口號要求立即逮捕尹錫悅。而離此不遠處，則是尹錫悅支持者的集會，他們的態度更為激烈，很多人高舉“停止逮捕”“彈劾無效 逮捕令無效”的標語。兩派民眾不時對罵，部分民眾一度情緒激動。數百名警察在現場維持秩序，防止發生肢體衝突。



現場大屏幕不斷播出公調處和警方人員突破總統官邸第一道防線、第二道防線、第三道防線的消息，兩派民眾情緒變得更加激動。



上午10時40分左右，韓國媒體發布快訊“已於10時33分逮捕尹錫悅”。消息傳開後，在支持逮捕尹錫悅的集會現場，有人手舞足蹈慶祝，有人高喊“勝利了，國家終於開始走向正常了”。在反對逮捕尹錫悅的集會現場，此前誓言要守護總統的支持者們或高呼“非法”，或面露失望和不知所措，有情緒激動的民眾對記者高聲呵斥表達不滿。