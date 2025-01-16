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紐約股市三大股指15日上漲
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2025-01-16 13:03:56
中評社北京1月16日電／據新華社報導，紐約股市三大股指15日上漲。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲703.27點，收於43221.55點，漲幅為1.65%；標準普爾500種股票指數上漲107.00點，收於5949.91點，漲幅為1.83%；納斯達克綜合指數上漲466.84點，收於19511.23點，漲幅為2.45%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。非必需消費品板塊和通信服務板塊分別以3.02%和2.66%的漲幅領漲，必需消費品板塊下跌0.09%。
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