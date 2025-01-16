從利是錢教導孩子管理金錢

中評社香港1月16日電／大公報報導，農曆新年是中華民族最隆重的四大傳統節日之一，亦是小朋友最開心的節日，皆因可以“利是”。有父母要孩子將利是錢全部“上繳”，作為他們日後的生活開支，有些當作孩子教育儲蓄基金，有些全部“下放”給孩子隨意任用，那如何處理這筆每年都有的金錢，才能夠皆大歡喜呢？



（一）屬於孩子的利是錢



農曆新年是包含人際與兩代間愛的流露，利是正是長輩給後輩的祝福和美意，是值得重視及傳承的人倫關係。至於利是錢方面，父母亦可以把握時機，向孩子灌輸金錢分配及預算觀念。



首先，利是是長輩給後輩的祝福，所以利是錢的“歸屬權”應該是屬於孩子的。但一般孩子對金錢沒有管理經驗與能力，因此家長可以與孩子商討，共同擁有“行使權”，採取“共同管理”的方式。



（二）利是祝福寓意重於錢



不過，讓孩子清晰理解“利是”本是滿載祝福的寓意尤為重要。所以父母可以按孩子對金錢認識的程度，一起商討金錢的使用方法。但在商討怎樣使用之前，父母可以教導孩子先重視收到多少封利是，即表示得到多少長輩的祝福（例：孩子今年收到20封利是，比去年多收兩封，即代表今年獲得的祝福多了，被祝福的幸福快樂感也增加了），將利是焦點先放在祝福寓意者身上，心存感恩，然後才處理利是內裡的錢，這才是中國人傳統原意，別給金錢世界扭曲。



（三）“利是”錢的分配法



利是錢可能是孩子擁有人生第一筆屬於自己的資產，意味父母也要開始教導孩子管理金錢。



1）儲蓄50%



新年後是啟動儲蓄的好時機，利用利是錢為孩子設立戶口。有不少銀行提供兒童儲蓄戶口，並附有利息，除了可以教育孩子明白銀行運作，亦能夠培養孩子學會“積穀防饑”的觀念。



2）花錢30%



讓孩子達成夢想，享受花費的樂趣亦是重要部分。如平日父母不會付出金錢購買的東西，孩子可以用這些金錢購買想要的物品，並明白這是個人花費，享受財務自由的快樂。



3）分享20%



“表愛心見真情”是理財教育重要的一環。當孩子得到第一筆自己的金錢時，應及時灌輸“施比受更有福”道理，讓他們明白得到金錢後可以留部分與人分享，從而培養愛心，同時感受到愛與被愛的幸福。