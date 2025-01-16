各地開年會議傳遞哪些發展新信號？

1月2日，渝湘復線高速巴南至武隆段、彭水至酉陽段向社會車輛開放通行，重慶東南部武陵山地區又添一條高速公路大通道。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，2025年，是“十四五”規劃收官之年。開年以來，多個省份召開會議，圍繞2025年經濟工作展開部署，推動政策早落地、項目快推進、措施見實效。這些開年會議傳遞出哪些經濟信號？



出真招實策 聚焦擴內需重點發力



眼下，位於貴州省六枝特區的貴州美錦華宇煤焦氫綜合利用示範項目焦化二期正在加緊建設中，爭取在2025年上半年投料試生產。



新年首個工作日，貴州召開全省抓產業抓項目抓招商推進會，提出把“大抓產業、大抓項目、大抓招商”作為推動今年經濟工作的“頭號工程”。



2025年開年之際，各地加速推進重點工程、重點項目的建設進度，為新的一年起好步、開好局。



一些地方公布了重大項目投資的“計劃表”。今年一季度，江蘇省計劃開工億元以上項目2807個，比去年同期增加97個；安徽省第一批開工重大項目622個、總投資4057.5億元，年度計劃投資1119.8億元；重慶市一季度開工投產304個項目，總投資達到3860億元……



從多地開年會議內容看，搶抓擴內需新增長點是2025年經濟工作重要發展方向。各地千方百計出真招，讓廣大經營主體“轉”起來，讓企業生產和項目建設“熱”起來，讓市場消費“火”起來。



廣西壯族自治區政府召開2025年第一季度經濟運行部署電視電話會議指出，要深挖消費、投資、外貿新增長點；山東省政府常務會議明確指出要深入實施消費品以舊換新，優化政策操作流程，推動政策及時直達企業和群眾；海南省擴大內需工作推進大會指出，要加快解決堵點、卡點、痛點問題，千方百計拓場景、促消費……