港大研究：反復思考孤獨感易患抑鬱症

孤獨感與抑鬱症關係（大公報） 中評社香港1月16日電／香港大學的一項研究發現，如果人不斷反復思考自己有多孤獨，將更有可能導致抑鬱症，這項研究的要點對於治療孤立的個體或群體具有重大意義。反復思考指重復且侵入性的負面思想和感受，而孤獨感則定義為期望的社交聯繫和實際之間的落差，孤獨感和抑鬱症同時出現的發生率高。



大公報報導，港大腦與認知科學國家重點實驗室主任、心理科學與臨床心理學講座教授兼梅雅基金腦神經心理學教授李湄珍帶領的研究團隊進行了研究，試圖揭示其潛在機制。李湄珍表示，“我們的研究使用網絡分析方法來探討孤獨感、反復思考和抑鬱症狀之間的關係。研究結果顯示，反復思考孤獨的感覺顯著增加了患上抑鬱症的風險。因此，針對孤獨感的干預措施可能是遏制抑鬱症患病率上升的關鍵策略。”



團隊將研究命名為“孤獨感中的反復思考及其與抑鬱症關係的網絡分析”並作出假設，旨在探究反復思考作為孤獨感和抑鬱症關係的中介變數之間的關聯。他們發現，孤獨感的水平越高，與更多的反復思考有關，繼而與更嚴重的抑鬱症狀有關。



據瞭解，研究團隊在2021至2023年新冠疫情爆發期間，對900名來自香港、廣州及福州的成年人進行了研究。新冠疫情期間，香港地區和中國內地實施嚴格的隔離措施，為相關研究提供了群組作研究對象。



團隊採用網絡分析方法，應用橫向研究設計於成人數據中，並建立由孤獨感和抑鬱症，以及由孤獨感、反復思考和抑鬱症形成的網絡。網路分析著重於解釋個別項目在更大變數的內部和外部作關聯，以及這些關聯如何影響這個網絡的行為以影響解釋更大的現象。



建議改善想法 減少不利影響



研究結果顯示，反復思考孤獨感是調控孤獨感與抑鬱症關係的關鍵潛在因素。具體來說，某一特定的反復思考“思考自己有多孤單”與特定的孤獨感項目“有多常感到孤單”之間的關聯對於維持孤獨感、反復思考及抑鬱症的網絡至關重要。



根據研究結果，研究團隊建議抑鬱症的干預應著重於改善反復想法，特別是關於孤獨的感覺。治療應該致力於打破頻繁地感到孤獨以及反復思考孤獨感之間的關聯，這樣可以解除孤獨、反復思考和抑鬱症的網絡，從而最大限度地減少孤獨感對抑鬱症的不利影響。