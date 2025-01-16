上百只基金開年密集發售

資料圖（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，2025年開年，新基金迎來密集發售期，上百只基金正在募集中，掀起一波基金發售小高潮。



中國銀河證券基金研究中心的數據顯示，截至1月13日，共有112只基金正在募集。



業內人士稱，1月份向來是基金發行的高峰期。基金公司都希望加大發行力度，搶占市場份額，為全年基金發行“開個好頭”。



從具體的產品類型看，正在募集的基金中，權益類基金占比超七成。其中，指數型基金依然是發行主力，尤其以跟蹤中證A500、創業板50、科創50、上證180等寬基指數的品種居多。



開年以來，不少創新產品的公開發行也吸引了市場目光。



中證A500指數產品目前仍保持較高的發行熱度，例如，中金中證A500ETF達到20億元的募集規模上限，融通中證A500ETF和華寶中證A500ETF聯接基金募集規模均超過10億元。



針對當前投資者對債券產品的需求持續增加，公募基金積極拓展債券ETF產品譜系。



1月7日，8家基金公司旗下首批基準做市信用債ETF同步開始募集，首發募集規模上限均為30億元。部分基準做市信用債ETF已提前結束募集。



與此同時，寬基ETF也將迎來新產品。