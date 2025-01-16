中大：腸道益菌配方可增免疫力抗流感

中大醫學院研究指出，腸道益菌產生的短鏈脂肪酸能提升免疫力對抗流感及其他病毒感染。（大公報） 中評社香港1月16日電／本港已進入冬季流感高峰期，中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，除了接種疫苗外，市民應配合其他方式增強免疫力。中大醫學院研究指出，腸道益菌產生的短鏈脂肪酸（SCFAs）能提升免疫力，對抗流感及其他病毒感染。



﻿大公報報導，高纖飲食和運動有助建立健康的腸道微生態，腸道益菌可透過天然的SCFA減低病毒量、提升疫苗成效及減低嚴重並發症。陳家亮表示，“有研究顯示腸道益菌產生的短鏈脂肪酸能提升免疫力，對抗流感及其他病毒感染。”



中大醫學院最新發表在Cell子刊《微生物學趨勢》的研究總結了腸道益菌產生的SCFA在對抗不同病毒感染的重要性，包括流感、2019冠狀病毒病（COVID－19）及其他上呼吸道的病毒感染。



該研究的負責人、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授黃世萬指出，研究顯示流感患者的腸道缺乏產生SCFA的益菌，由此可見，腸道微生態在加強免疫力對抗流感上扮演重要角色。陳家亮續指，“關於SCFA對抗流感病毒的證據主要來自腸道微生物的研究，人工合成SCFA的功效仍有待證實。要製造足夠的天然SCFA，我們需要兩大元素：含高纖維食物及健康的腸道微生態。”



去年中大發表在《刺針傳染病學》的一項大型臨床雙盲研究，評估了中大研發的益生菌配方SIM01對改善腸道微生態的作用。研究共同第一作者，中大醫學院內科及藥物治療學系名譽博士後研究員劉曉霖表示，“根據宏基因分析，新冠康復者服用SIM01後，腸道多種產生SCFA的益菌顯著增加，當中不少正是流感患者缺乏的腸道益菌。”