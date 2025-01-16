盧煜明：探討中大設研究生書院

中大校長盧煜明表示，將很快成立幾個工作小組，全面檢視中大未來在不同領域的發展，並探討設立研究生書院的可行性。（大公報） 中評社香港1月16日電／香港中文大學新任校長盧煜明近日表示，中大策略計劃2021－2025（《中大2025》）的五年計劃即將結束，未來將很快成立幾個工作小組，全面檢視中大未來在不同領域的發展，並探討在目前本科生書院制的基礎上再發展研究生書院的可行性。



大公報報導，中大刊物《走進中大》近日刊出校長盧煜明訪問，文中盧表示，中大的五年計劃將結束，自己將很快成立幾個工作小組，全面檢視中大未來在不同領域的發展，包括教育、校友關係、科研與創新、中大醫院的可持續發展以及加強書院制度等。



他強調，在現時的科技大環境下，大學必須思考如何有效回應人工智能的發展趨勢。“舉例說，我目前的DNA研究都需要運用人工智能，它亦能協助醫療程序，例如幫忙看X光檢查等，但我們同時要慎重處理人工智能相關的道德倫理、知識產權、專業責任問題等。”



此外，盧煜明在牛津大學和劍橋大學參與研究生書院的經驗，讓其深深體會為碩士生和博士生設立專屬書院的重要性，“這能為他們提供更全面的中大教育，我會探討在目前本科生書院制的基礎上再發展研究生書院的可能性。”



盧煜明還表示，自己日後將優先投放時間處理校長的職務，減少科研工作的時間，但仍會繼續與科研團隊緊密合作。他希望未來卸任後大家記得自己是公平、公正的校長，在任內均衡發展各個學科及幫助不同的學生成長。“我希望在任內種下一些種子，它們能夠發芽、結果實，為世界帶來實質的改變。”