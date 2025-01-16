業界看好香港資本市場前景

資料圖：陳茂波（圖片來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，“儘管去年證券市場有波動，但港股的新股市場明顯回暖，IPO的集資額有800多億港元，比2023年上升接近一倍，重回世界第四。”香港特區政府財政司司長陳茂波在“第二屆香港資本市場論壇2025”上的講話受到論壇上業內人士認可，他們紛紛表示相信明天會更好。



2024年香港資本市場面對諸多挑戰，但仍收穫豐碩。在新股集資方面，2024年香港市場迎來71宗新股上市，總共籌集了870億港元。在新股集資額的全球排名中，香港從2023年的第六位提升至第四。



在中國證監會公布5項資本市場對港合作措施後，截至2024年底，香港市場有59宗新股上市，籌集了830億港元，占全年新股上市數目超過八成，占集資額超過九成。香港IPO市場的優勢提升了A股公司和擬上市公司赴港上市的意願，香港成為內地企業首選集資平台。



為更好提升上市企業市值，規管庫存股份的制度也在去年推出，允許上市公司以庫存方式持有購回股份，供日後再出售。香港證券及期貨事務監察委員會主席黃天佑認為，此舉能夠促進上市公司與市場就企業內在價值的溝通，以提升公司市值。從去年6月11日至12月底，已有80家公司在新制度下以庫存方式持有回購的股份。



論壇籌委會主席兼香港上市公司商會常務副主席林建興表示，在內地政策的推動下，內地與香港股票市場流動性增強，資本市場的活力逐步恢復。



統計顯示，香港銀行體系持續穩健。截至2024年11月底，銀行存款總額上升超過1萬億港元，升幅超過6%。債券市場方面，去年前9個月，香港發行的債券總額達5100億美元，高於2023年同期。資產及財富管理方面，最新的統計顯示香港管理的資產規模超過31萬億港元，家族辦公室業務也持續增長，有約2700間單一家族辦公室在港經營。



一系列亮眼的數字，讓香港的國際競爭力得到不同國際機構的認可。香港與紐約、倫敦一起再次被評為世界前三甲金融中心；香港繼續是全球最自由的經濟體；國際競爭力全球第五。國際貨幣基金組織代表團完成就香港特別行政區的2024年第四條磋商討論後發表初步總結，再次肯定香港的金融體系穩健、政策緩衝空間充足、聯繫匯率制度暢順運作。