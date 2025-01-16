科大低空經濟研究中心　研無人機運送醫療物資

香港科技大學昨日宣布成立低空經濟研究中心，旨在推動國家和香港特區政府的低空經濟發展藍圖。（大公報） 中評社香港1月16日電／香港科技大學昨日（15日）宣布成立低空經濟研究中心，該中心將採用跨學科策略，匯聚來自人工智能、工程設計及商業領域的頂尖學者，以促進低空經濟生態系統的發展。



大公報報導，低空經濟研究中心主任李默教授表示，部分開發系統及應用程式已可隨時參與試點計劃，例如在接收醫療必需品方面，測試從科大飛到西貢萬宜水庫只需10分鐘，相信緊急救援時可及早到位。該中心現已向政府遞交低空經濟“監管沙盒”試點項目的申請，並為未來的實地測試做好充分準備。



科大表示，中心將展開多項研究活動，包括建立城市基礎設施的3D數碼模型，以實現對各種飛行區域的實時管理。科大亦正進行針對無人機噪音排放特徵的研究，並將建立全面數據庫來收集實驗數據，為降低噪音排放提供預測模型。



可隨時參與試點計劃



低空經濟研究中心主任李默教授表示，目前，部分開發系統及應用程式已可隨時參與試點計劃。例如，無人機自動化緊急應變服務允許用戶透過無人機接收醫療必需品。跨學科學院綜合系統與設計四年級學生胡駿銘亦在現場展示科大研發的無人機救援系統，模擬送遞救援物資到指定地點。項目目的是通過無人機快速部署緊急醫療設備／物資（如自動心臟除顫器、腎上腺素注射筆）到偏遠地方，而求助者只需要打開蓋就可以拿到物資。



科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示，科大已為構建全面的低空經濟生態系統打好堅實基礎。校方已在校園四周制定一系列規範及管理體系，結合發展開放式智能融合低空系統如OpenSILAS＊等，以確保試行項目得以順利進行，為未來的低空經濟技術及應用樹立重要的標準。



已遞交“監管沙盒”申請



科大工學院院長羅康錦教授表示，為了促進公營、私營與學界的協作，科大已向香港政府提交低空經濟發展“監管沙盒”試點項目的申請，目前各項試點計劃已準備就緒，冀能貢獻低空經濟生態系統，推動經濟增長並提升市民生活質素。



據瞭解，研究中心申請在人口密度較低的清水灣設試飛場，並進行測試技術應用。研究中心主任李默教授指出，在無人機限重25公斤或以下等一系列的限制下，研究局最大的運輸無人機無法在香港使用，無人機實驗亦難以進行。



“現在的研發策略是利用小的飛機進行技術研發，然後用大的飛機再進行驗證。”他期望透過“監管沙盒”試點項目，在確保安全的情況下，進行無人機技術的迭代。