初創創業參與率嶺大生稱冠八大

嶺大有22.6%學生參與初創創業，為八大最多。 資料圖片 中評社香港1月16日電／高等教育是香港重要的“金字招牌”，透過多樣化的表現指標進行評鑑監督，是維持及提升大學教與學質素的關鍵。負責向香港八所資助大學分配撥款的大學教育資助委員會，每三個年度均會與各大學簽署《大學問責協議》，並就八大的共通標準發布年度表現的“成績表”。香港文匯報深入分析各校問責協議的最新資料，發現在近年社會大力鼓勵的創新創業方面，嶺南大學有超過兩成本科生參與初創公司或創業，比率為八大中最高，最低的香港中文大學則少約20個百分點，衹有2.7%學生參與，但同時，中大是實習機會最充分的大學，45.8%學生有相關體驗。至於非本地學習經驗，及參與服務學習的百分比，就以香港教育大學最高。



香港文匯報報導，《大學問責協議》旨在提升資助大學的問責性及其表現透明度，其中載有各種表現指標，按大學的個別情況評估其表現。教資會近日發布了2023／2024年度的最新問責協議資料，香港文匯報針對各校促進學生多元學習機會的表現進行分析，發現在初創創業一環，嶺大有最多的22.6%學生參與，教大及香港浸會大學分別有約17%緊隨其後，但其餘5所大學相對較低，全部不足10%。



在實習經驗比率方面，中大排第一，教大及香港理工大學亦分別多於四成，最低的嶺大衹有7.5%，其他4校則為兩三成不等。



服務學習回饋社會 教大最佳



在學期間離港出外交流、訪問、實習，參與學習團、體驗式學習及國際性活動等非本地學習經驗，均是大學生開拓視野的重要渠道。



協議顯示，八大在有關方面差距不算大，百分比最高的教大及港大有逾三成學生有機會參與非本地學習，較低的中大及科大亦有接近兩成。在透過服務學習回饋社會方面，教大有約三分之二學生參與，在八大中最為突出。（見表）

