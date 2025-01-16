以色列與哈馬斯達成加沙停火協議

1月15日，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德在多哈舉行的記者會上講話。（來源：新華網） 中評社北京1月16日電／據新華網報導，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔爾首都多哈宣布，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已就加沙地帶停火達成協議。



穆罕默德當晚在數度推遲的記者會上說，卡塔爾、埃及和美國的聯合調解努力已取得成功，加沙衝突各方就停火和交換被扣押人員達成協議。協議第一階段將於1月19日開始實施，哈馬斯將釋放33名被扣押人員，以交換以色列釋放巴勒斯坦被扣押人員。協議第二階段和第三階段的詳細內容將在第一階段完成後公布。



穆罕默德表示，斡旋方將與哈馬斯和以色列合作，推動落實停火協議。該協議是“實現地區可持續和平的重要一步”。來自斡旋方的監督團隊將確保協議得到遵守。



同日，美國總統拜登在白宮發表演講，宣布以色列與哈馬斯已就加沙停火和釋放被扣押人員達成協議。拜登說，這項停火協議將分三階段實施。在為期42天的第一階段中，以色列與哈馬斯將實行“完全和徹底的停火”，以色列軍隊撤出加沙地帶所有人口稠密地區，哈馬斯釋放包括美國公民在內的部分被扣押人員，以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，大量人道主義援助物資獲准進入加沙地帶。停火期間，以色列將就實現永久停火與哈馬斯進行談判，這是協議的第二階段。在第三階段，哈馬斯將歸還死亡的被扣押人員遺骸，加沙地帶將開啟大規模重建進程。



以色列外長薩爾15日在一份聲明中說，以色列安全內閣計劃於16日召開會議，就與哈馬斯達成的停火和釋放被扣押人員協議進行表決。以色列總統赫爾佐格當天發表電視講話，呼籲以政府批准該協議。



哈馬斯高級官員哈利勒·哈亞15日晚在電視講話中表示，加沙停火協議達成是巴勒斯坦人民鬥爭中“歷史性的時刻”。加沙地帶將進入重建和消除戰爭影響的新階段，相信巴勒斯坦人民有能力重建加沙地帶。