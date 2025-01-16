新修訂的科普法公布施行，將帶來哪些變化？

中評社北京1月16日電／據新華社報導，2024年12月25日，頒布22年的科學技術普及法完成首次修訂，並公布施行。新修訂的科普法將帶來哪些變化？相關部門將如何推動法律有效落地？圍繞公眾關心的問題，記者15日採訪了全國人大常委會法工委、科技部、中國科協相關負責人。



開展全國科普月活動 豐富群眾科普體驗



新修訂的科普法增加規定，每年9月為全國科普月。接下來，全國科普月活動將如何開展？



“20多年來，我國在每年9月第3周集中舉辦廣覆蓋、多樣化的全國科普日活動，9月開展科普活動的氛圍已十分濃厚。”中國科協科普部副部長顧雁峰說，相信隨著新修訂的科普法深入實施，社會各界的精品科普活動將在9月集中呈現，不斷豐富人民群眾的科學文化體驗。



顧雁峰介紹，全國科普月期間，中國科協將依托全國科普日的平台和基礎，廣泛動員、協同各方，集中開展科普集市、科普劇展演、科普研學等活動，展示科普與科幻、藝術等融合發展的新模式，為全社會獻上高質量科普盛宴。



同時，發揮“科普中國”國家級科普信息化平台作用，強化與線上線下各類媒體、平台合作聯動，推動開展“雲上科普月”活動，通過直播、短視頻、話題互動、VR等方式，促進優質科普資源全民共享。



打造科普產業體系 做大做強科普企業



科普產業是科普工作的重要組成部分，也是政府、社會、市場等協同推進科普事業發展的重要支撐。近年來，“科普＋”賦能新聞出版、旅遊、影視、展覽等行業，為這些行業發展提供了新思路和新動力。