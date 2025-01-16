全國涉校刑事案件連續12年下降

中評社北京1月16日電／據新華社報導，記者15日從公安部獲悉，2024年，公安機關會同有關部門持續深入開展“護校安園”專項行動，推動各項安全制度和校園安防措施落地見效，全力為全國中小學幼兒園2.4億學生提供安全保障。在全社會共同努力下，涉校刑事案件連續12年下降。



公安機關堅持全面排查整改安全隱患，聯合相關部門組織開展全國中小學幼兒園春季秋季開學前全覆蓋安全大檢查，對重點地區、重點部位開展督導檢查，持續清理整治校園周邊環境，累計排查整改校園安全隱患44.7萬餘處，下發責令整改通知書11.1萬餘份，整治校園周邊治安亂點6.6萬餘處。



針對人民群眾反映強烈的校園暴力、學生欺凌等傷害學生案件，公安機關聯合相關部門對學生欺凌問題進行重點治理，對欺凌防治制度不落實學校下發責令整改通知書1112份，作出行政處罰112次。2024年3月，公安部會同教育部、中央網信辦研究制定《學生欺凌防範處置工作指引（試行）》，進一步明確了欺凌治理工作教育培訓、預防預警、處置干預、教育懲戒等要求，切實保障師生人身安全。



公安機關深化落實“護學崗”和“高峰勤務”機制，守牢校園周邊安全防護圈。截至目前，全國公安機關共建立“護學崗”41.3萬餘個，指導開展應急處突演練100餘萬場次。全國共選派30餘萬名公安民警擔任法治副校長和法治輔導員，組織開展法治安全教育119萬餘次。



公安機關將會同有關部門持續深化“護校安園”專項行動，全力落實“平安校園”建設各項措施，提升校園安全防護水平。



