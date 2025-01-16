美防長提名人竟不知“東盟成員國”

美國防長提名人海格塞斯14日出席聽證會。（來源：大公網） 中評社北京1月16日電／據大公網報導，美國國防部長提名人海格塞斯14日出席參議院軍事委員會的確認聽證會。在被要求回答東盟成員國名字時，海格塞斯一個也答不出來。民主黨參議員怒轟海格塞斯是“美國歷史上最不夠格的國防部長提名人”。



在聽證會上，伊利諾伊州泰裔民主黨參議員達克沃斯要求海格塞斯說出東盟中對美國“非常重要”的成員國，以及美國與其簽訂了哪類合作協議。海格塞斯一直不作正面回應，屢屢顧左右而言他。



見對方一再轉移話題，達克沃斯無奈降低要求：“你至少說出一個。”海格塞斯則一臉毫不在意地表示：“我不能告訴你具體數字，但我知道有韓國、日本和澳洲。”事實上，這三個國家都不是東盟成員國。《赫芬頓郵報》嘲諷道：“海格塞斯提到的澳洲甚至都不在亞洲大陸上。”



整場聽證會超過4小時，多名民主黨參議員對海格塞斯提出質疑，認為他完全不具備擔任防長的資格。參議院軍事委員會主席、民主黨人里德稱，海格塞斯是“美國歷史上最不夠格的防長提名人”，並指責其無視戰爭法、曾多次發表種族主義和性別歧視言論，還陷入酗酒、性侵等醜聞。



不過，共和黨參議員在這次聽證會上顯得非常“團結”，沒有人“難為”海格塞斯。由於共和黨已經拿下參議院53個席位成為多數黨，只要沒有共和黨人投票時“倒戈”，海格塞斯的提名即可得到確認。