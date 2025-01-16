特朗普下周就職典禮　華府如臨大敵

中評社北京1月16日電／據大公網報導，美國候任總統特朗普的就職典禮將在當地時間下周一（1月20日）舉行，華盛頓特區已進入高度戒備狀態。美媒指出，特朗普此次就職典禮採取了史無前例的安保措施。美國特勤局透露，約2.5萬名執法人員將在20日當天維護典禮場地及其周邊秩序，將設置長達48公里、高2米的的黑色圍欄，並動用無人機進行安保監控。美國國家安全局警告，當局擔心會出現針對特朗普的“孤狼行動”，但目前尚未收到具體威脅。



1月20日，特朗普將在美國國會大廈的台階上，面朝華盛頓紀念碑，在國會議員、最高法院、即將上任的新政府以及數萬民眾的見證下正式宣誓就職。



當局憂出現“孤狼式”恐襲



美媒Axios報導稱，特朗普的就職典禮將採取有史以來最嚴格的國家安全活動安保措施。圍繞就職典禮核心區域設置了長達48公里、高2米的黑色圍欄。有官員表示，這些被設計為不可攀爬的圍欄將成為華盛頓有史以來最長的圍欄。典禮當日還有2.5萬名執法人員負責現場安全，其中包括約7800名國民警衛隊士兵和從其他地區調來的4000名警察。大量無人機將被用於空中監控，白宮到國會大廈約3公里的大片區域將實施封路，禁止車輛通行。



據國會大廈警察局局長芒格介紹，就職典禮將有25萬名觀眾現場觀看，預計當天有數十萬人聚集在華盛頓。根據史密斯旅遊研究公司和華盛頓官方旅遊機構Destination DC的數據，截至上周，華盛頓的3.45萬間酒店客房中，19日和20日兩晚的房間有70%已被預訂。特朗普2017年就職典禮的酒店入住率約為95%。



美國特勤局華盛頓外勤辦公室主任麥庫爾稱，所有出席典禮的人員都將接受嚴格的安全檢查。特朗普2017年就職典禮上就曾發生大規模抗議活動，預計本周六將有2.5萬人在華盛頓舉行反對特朗普的遊行。特朗普在去年競選活動中兩次遭遇未遂刺殺。今年1月1日，美國發生兩起“孤狼”襲擊事件，令外界大為緊張。



美國國家安全局警告，總統就職典禮將成為暴力極端分子的“潛在目標”，當局擔心會出現針對特朗普的“孤狼行動”，但目前尚未受到具體的威脅。