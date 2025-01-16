堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進

廣西壯族自治區紀檢監察機關利用涉糖典型案件深化以案促改促治，在優化政治生態和發展環境上持續發力。圖為近日，該自治區紀委監委幹部深入崇左市江州區新和鎮岜岩村蔗田瞭解甘蔗“砍—運—榨”工作中的堵點難點，及時打通“中梗阻”。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京1月16日電／據中央紀委國家監委網報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。紀檢監察機關作為反腐敗專門力量，必須深刻領悟以習近平同志為核心的黨中央堅定不移將反腐敗鬥爭進行到底的決心意志，以歷史眼光、從戰略高度認識反腐敗鬥爭，保持政治清醒，增強戰略定力，永葆攻堅姿態，一步不停歇、半步不退讓，以更加有力有效的思路舉措堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。



深刻領悟習近平總書記重要講話精神，堅定不移把反腐敗鬥爭進行到底



習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上的重要講話，以高遠的歷史眼光深刻把握反腐敗鬥爭基本規律，深刻分析當前反腐敗鬥爭形勢，旗幟鮮明澄清錯誤認識、廓清思想迷霧，對堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰提出明確要求，具有很強的政治性、思想性、指導性。



深刻把握新時代反腐敗鬥爭取得的歷史性成就，以堅決打贏的必勝信念把反腐敗鬥爭進行到底。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央以“得罪千百人、不負十四億”的使命擔當，帶領全黨開展了史無前例的反腐敗鬥爭，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，指引百年大黨開辟了自我革命新境界，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動，贏得了黨團結帶領全體人民為強國建設、民族復興偉業共同奮鬥的歷史主動。實踐證明，“兩個確立”是黨和人民應對一切不確定性的最大確定性、最大底氣、最大保證。新征程上，紀檢監察機關必須深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，增強反腐必勝的政治自信，深化運用新時代全面從嚴治黨寶貴經驗，忠誠履行職責，堅決同一切損害黨的先進性和純潔性的因素作鬥爭，確保黨永葆肌體健康、先進純潔，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。



深刻把握黨中央對反腐敗鬥爭形勢的重大判斷，以永遠在路上的堅韌執著把反腐敗鬥爭進行到底。當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。從廣西情況看，腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，不收手不收斂問題依然突出，權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗易發多發，由風及腐、風腐交織問題凸顯，新型腐敗和隱性腐敗花樣翻新，群眾身邊腐敗問題仍然存在。歷史和現實表明，只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停。紀檢監察機關必須保持趕考的清醒和堅定，做好長期戰鬥準備，再加力、再衝鋒，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底，堅決消除反腐敗盲區死角，從根本上鞏固來之不易的勝利成果，通過不懈努力迎來海晏河清。



深刻把握黨中央對反腐敗鬥爭的科學部署，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底。習近平總書記的重要講話，進一步明確了新征程反腐敗鬥爭的任務要求、主攻方向、重點舉措，蘊含著理論與實踐、戰略與策略、守正與創新、治標與治本的辯證統一，體現黨中央時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定。紀檢監察機關必須提高政治站位，找准在新時代“兩個革命”中的職責定位，積極擔當作為，從源頭著力、向治本深化，堅持“三不腐”一體推進，構建動態清除、常態懲治的工作格局，使反腐敗鬥爭同黨的其他方面建設協同起來，形成依靠制度優勢、法治優勢全方位防治腐敗的總體態勢和強大勢能，堅決打贏反腐敗這場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。



堅定走好中國特色反腐敗之路，堅決打好攻堅戰、持久戰、總體戰



經過新時代堅持不懈強力反腐，我們黨成功走出了一條中國特色反腐敗之路。放眼全世界，沒有一個政黨能夠如此嚴肅認真對待自身建設，如此高度自覺地以科學的態度、體系化的方式推進自我革命，這是我們黨的顯著優勢，也是引領時代的制勝之道。我們必須堅定不移走穩走好這條路，堅決清除腐敗這個最大威脅。



堅持黨的全面領導。黨的領導是中國特色社會主義制度的最大優勢，是推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的根本保證。要旗幟鮮明加強黨對反腐敗工作的集中統一領導，始終在黨中央領導下統一謀劃、統一部署、統一推進反腐敗鬥爭，確保始終沿著正確方向前進。健全黨領導反腐敗工作的體制機制，完善黨委統籌指揮、紀委監委組織協調、職能部門高效協同、人民群眾參與支持的工作機制，壓實各級黨組織全面從嚴治黨政治責任，發揮反腐敗協調小組作用，使反腐敗工作在決策部署指揮、資源力量整合、措施手段運用上更加協同高效。



堅持人民至上。江山就是人民，人民就是江山。我們黨代表的是最廣大人民的根本利益，沒有任何自己特殊的利益，這是敢於自我革命的勇氣之源、底氣所在。開展反腐敗鬥爭，必須堅持人民至上，凡是群眾反映強烈的問題都要嚴肅認真對待，凡是損害群眾利益的行為都要堅決糾正，以全面從嚴治黨新成效贏得群眾支持和信賴。紀檢監察機關必須堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，監督推動黨中央關於鄉村振興、惠民富民、防止規模性返貧致貧等方面政策落地落實，健全完善損害群眾利益問題治理機制，用心用情解決群眾急難愁盼問題，切實讓人民群眾感受到清風正氣、公平正義就在身邊。



堅持一體推進“三不腐”。一體推進“三不腐”方針方略，科學闡述了全面從嚴治黨、反腐敗鬥爭的重大理論和實踐問題，揭示了管黨治黨、懲治腐敗的科學方法和治本之策。“不敢”是前提，重在懲治和震懾；“不能”是關鍵，重在制約和監督；“不想”是根本，重在教育和引導。必須堅持守正創新，以改革精神探索“三不腐”貫通融合的有效載體，使懲治震懾、制度約束、提高覺悟同時同向綜合發力，增強各項工作的關聯性和耦合性，構建起全方位、立體化、綜合性的反腐閉環，努力取得更多制度性成果和更大治理效能。



保持戰略定力和高壓態勢，縱深推進反腐敗鬥爭



反腐敗鬥爭進入深水區，必須在全面鏟除腐敗滋生的土壤和條件上下功夫，深化標本兼治、系統施治，一體推進“三不腐”，把反腐敗各項工作搞得更加科學、更加嚴密、更加有效，不斷提升治理腐敗綜合效能。



高壓懲治一刻不停。腐敗具有頑固性、反復性，必須利劍高懸、高壓震懾，有腐必反、有貪必肅，把決心下到底。要健全政治監督具體化精準化常態化機制，堅決查處“七個有之”，確保政令暢通、令行禁止。對重點問題、重點領域、重點對象著重抓、著力查，抓好金融、國企、能源、消防、醫藥、高校等領域整治，嚴查新型腐敗和隱性腐敗，堅決清除系統性腐敗風險隱患。推動反腐敗鬥爭向基層延伸，常態化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，深入整治“校園餐”、農村集體“三資”管理、鄉村振興資金使用監管、醫保基金管理、養老服務等方面突出問題，重拳懲治“蠅貪蟻腐”，堅決斬斷伸向群眾利益的“黑手”。



正風反腐一體深化。風腐交織是現階段黨風廉政建設和反腐敗鬥爭必須著力解決的突出問題。如果只查腐敗不治歪風，腐敗就得不到根除；作風堤壩不持續加固，腐敗治理成果就無法鞏固。必須健全風腐同查同治機制，堅決遏制風腐滋生蔓延。以“同查”嚴懲風腐交織問題。強化系統觀念和整體思維，構建由風查腐、由腐糾風工作鏈，堅持循線深挖、雙向突破，既深挖“四風”背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，又細查腐敗案件中的不正之風，不斷壓縮腐敗滋生空間。以“同治”鏟除風腐共性根源。聚焦違規吃喝、家風不正、“圍獵”腐蝕、錯誤觀念等腐敗誘因，健全糾治“四風”長效機制，強化對領導幹部近親屬違規經商辦企業等情況的及時預警監督，構建協同聯動的政治生態分析研判機制，完善重點行賄人聯合懲戒機制，加強新時代廉潔文化建設，推進清廉廣西建設提質增效。以“查”、“治”貫通阻斷風腐演變。加強腐敗規律研究，深刻把握由風及腐、從量變到質變的特點，把風腐同查同治理念貫穿案件查辦、整改糾治、警示教育等各方面，形成辦案、治理、監督、教育的完整閉環。加強類案分析，找准共性和深層次問題，用好紀檢監察建議，深化改革、堵塞漏洞，強化權力配置運行的制約監督，增強正風反腐叠加效應。



紀律建設一嚴到底。腐敗往往都肇始於破紀，嚴肅紀律是防治腐敗的關鍵之舉。必須把紀律挺在前面，鞏固深化黨紀學習教育成果，建立常態化長效化的紀律教育機制，推動黨員幹部深入學習黨章黨規黨紀，樹牢正確政績觀、權力觀、事業觀，切實增強抵腐定力、築牢思想防線。強化紀律剛性執行，引導黨員幹部保持敬畏、嚴格守紀，依規依紀依法行權辦事，對違紀問題發現一起查處一起，切實維護紀律剛性、嚴肅性，防止“破窗效應”。把從嚴管理監督和鼓勵擔當作為統一起來，準確運用“四種形態”，加大懲治誣告、澄清正名、回訪教育力度，激勵黨員幹部在遵規守紀中改革創新、幹事創業。