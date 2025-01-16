李風 李大壯 中評社╱題：從香港看兩岸關係新變局



主辦：香港亞太戰略安全研究所 中評智庫基金會



督導：郭偉峰 中評智庫基金會董事長



主持人：李 風（香港）香港亞太戰略安全研究所所長

評論員：李大壯（香港）中華新時代智庫基金會理事長

邵善波（香港）新範式基金會總裁

劉瀾昌（香港）香港中觀研究所所長

宋小莊（香港）前深圳大學港澳基本法研究中心教授

羅祥喜（香港）中評智庫基金會秘書長、高級研究員

束 沐（香港）中評智庫基金會副秘書長、研究員



執行人：羅祥喜 中評智庫基金會秘書長

王 平 中評智庫基金會副秘書長

郭至君 中評智庫基金會副秘書長



時間：2024年9月27日

地點：香港亞太戰略安全研究所會議室



李風：開場白



感謝各位參與此次思想者論壇。當前台海局勢更加嚴峻複雜，賴清德相較蔡英文更加猖狂謀“獨”挑釁，不顧一切執行“台獨”路線。外部勢力干涉台灣問題亦愈發激烈，反“獨”促統事業面臨許多新情況新問題。同時，台灣內部反“獨”力量也在壯大，越來越多台灣民眾不認同賴清德路線，希望和大陸交流合作，希望台海和平穩定，更多台灣民眾和民進黨劃清界限，不希望走向戰爭。大陸牢牢掌握台灣問題的主導權和主動權，對激進“台獨”分子有更多辦法、更好手段精準處理，決不讓“台獨”得逞。



香港“一國兩制”實踐了27年，有很多經驗和教訓，在座都是香港智庫菁英和重要人士，多年處理對台工作和研究台灣問題。香港如何在兩岸關係發展進程中發揮更大作用，也是相當重要的課題。希望香港有識之士在這方面多提供智慧、意見和方案，為祖國統一做出獨特貢獻。



李大壯：520後台海局勢新變化、新風險與新機遇



我近期赴台期間，在台北進行了十幾場交流，與不同背景和界別的人士深入討論。我也藉此機會在不同場合分享並宣講《解析三中全會精神及其對兩岸關係的影響》。在同一時段，台灣政壇亦發生了翻天覆地的變化，民進黨的鄭文燦被檢調部門正式起訴，民眾黨的柯文哲則被拘留調查。這些事件對2026年和2028年台灣地區選舉的影響深遠，預計將對未來4至8年的島內政治局勢產生重大影響。



鄭文燦和柯文哲案

對未來幾年台灣政局影響重大



民進黨在“立法院”未阻止“藍白合”，其中一個重要原因是避免柯文哲的政治勢力壯大。柯文哲被視為2028年最有可能與民進黨競爭的關鍵政治人物。目前柯文哲和鄭文燦的法律狀況，儘管台灣實行“無罪推定原則”，但根據我上月與台灣法律界人士交流，基於他的經驗，這兩位政治人物面臨所需打官司的時間起碼是“十年八年”。



從當前形勢來看，賴清德已為2026年的“九合一選舉”做好部署。在南部的高雄與台南，問題似乎僅是誰將代表民進黨出戰。相對地，蔣萬安在台北和張善政在桃園尋求連任應無太大障礙。至於台中與新北，由江啟臣接替盧秀燕出戰台中，應該也不會面臨太多困難，畢竟江是當地有深厚基礎的政治人物。新北的情況則較難預測，是否會出現黨內競爭，尚需觀察。



柯文哲事件或讓部分年輕人重新選擇藍綠兩黨，這對國民黨而言是不利的。數據顯示，2024年大選，20至29歲的年輕選民對國民黨的支持率非常之低，短期內這一趨勢不大可能改變。



若賴清德在高雄和台南保持優勢，並在其他地方市議會增加議席，他的2028年連任計畫將更為鞏固。賴可以輕鬆應對對手，專注於擊敗任何挑戰者。與此同時，在野黨的人選仍然未定，這是個老問題。最重要的是，我們需要自問：我們做了哪些事情，可以期待局勢會有所改變？就像最近一位在台灣的學者朋友告訴我，美國在台協會（AIT）與台灣各政黨的各階層都保持著規範嚴謹的接觸和溝通，而非僅依賴媒體報導。這也是我們大陸學者所面臨的挑戰之一。據瞭解，“國安會”與陸委會將實施新的智庫交流標準，儘管台方仍然非常歡迎大陸學者前往台灣交流，但這也導致一些大陸涉台智庫推遲了訪問台灣的計畫。



兩岸交流應避免同溫層交流

要敢於面對不同的聲音



想要幹實事，難免伴隨“風險”，關鍵在於如何進行管控。我們必須明確目標，衹有確定了目標，才能找到正確的方法和合適的人來執行。例如，近期中央提出要加強兩岸四地的“交流與融合”，隨之我們看到類似活動明顯增多。關鍵是要客觀地識別我們的真正“觀眾”。如果目標觀眾是台灣同胞，我們必須確保他們能真正接收到我們的資訊。



我堅信，真正推動兩岸和平統一，必須是“有來有往”的過程。通過人與人之間的交流，才有機會創建協商與韌性的空間。香港在這一進程中應大膽改變以往交流策略，避免僅在同溫層內交流，而是要敢於面對不同的聲音。



在過去的24年中，民進黨已有超過16年的執政經驗，台灣問題的風險越來越高。對此，我們不應僅僅區分“新舊”風險，而應面對由政策問題引發的系統性“溝通不暢”，這是產生風險的主要原因之一。機會總是留給有準備的人。我們也面臨實際的交流障礙。例如，今年春節部分大陸學者計畫訪問台灣觀選，但不知因內部什麼原因而未能成行。這種情況不利於解決問題。此外，在9月5日台北舉行的第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇中，儘管多位知名人士赴台，但因顧慮，衹進行了表面交流，錯過了與台方進一步交流的機會。為避免風險，人們可能選擇“躺平”，僅做表面功夫應付過去，留給下一任去解決。這種做法雖然實用，但長期看來可能不利於問題的根本解決。



先輩們告誡我們，要成功必須努力和堅持，成功永遠是留給有準備的人。75年前，中國共產黨領導人民創造了歷史，建立了新中國。到現在，我們的國家經歷了翻天覆地的變化，無論是科技、經濟還是國際地位，都有了質的飛躍。今天，我們站在新的歷史起點上，面對的是與過去完全不同的全新機遇。



在過去30多年中，我有幸穿梭於兩岸三地，深入交流與合作。在這一過程中，我特別注意尊重與理解台灣朋友的感受。雖然我們堅守原則，但在實際操作中必須保持策略上的靈活性。例如，今年7月的一場大陸高校兩岸學者交流活動中，有人對來訪的台灣藍營學者提出了尖銳的批評。我不禁思考，這樣的指責是否真的必要？



這讓我回想起多年前參加的一次兩岸交流研討會，當時不少專家對某位綠營參會人士進行了激烈的批評。但如果他的觀點與我們相同，我們還需要交流嗎？交流的本質應是理解差異，尋求共識，而非單方面的指責。如果目的是批評，那麼舉辦交流會就毫無意義。



團結一切可以團結的力量



習總書記指出：“人心是最大的政治。”在當前的大環境下，我們應該深刻理解這句話。面對“新機遇”，我們需要自問：我們能做些什麼來應對和引領未來的變化？如何利用我們的智慧和資源來促進和平與發展？在這個新的時代，讓我們共同思考和探索，用開放的心態和靈活的策略，迎接每一個挑戰，抓住每一個機遇。通過真誠的交流和合作，我們可以期待局勢的積極改變，共創美好未來。最重要的是需要自問：新機遇下，我們需要做哪些事情，可以期待局勢會有所改變？



我們的目標是“和平統一”，過程是“融合發展”。 機會總是留給有準備的人，如果我們躺平，不有所作為，如果最終無法完成“和平統一”，衹能用武力統一，後人會怎麼撰寫我們這段歷史？所以我還是堅持走入島內，廣結善緣，不分顏色，團結一切可以團結的力量，最終實現和平統一大業。



